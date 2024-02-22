Андрей Аносов стал главой Далматовского округа Курганской области

Выборы нового главы прошли в Далматовском округе 22 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Андрей Аносов стал новым главой Далматовского муниципального округа Курганской области. Об этом стало известно 22 февраля на заседании окружной думы. Предыдущий глава Александр Столбов хотел уйти в отставку еще летом 2023 года, но глава региона Вадим Шумков попросил его поработать до конца года.

«Сегодня, 22 февраля, состоялось заседание окружной думы, на котором был избран глава Далматовского муниципального округа. В итоге тайного голосования им стал первый заместитель главы Далматовского муниципального округа Андрей Геннадьевич Аносов. Все единогласно отдали свой голос за кандидатуру Андрея Аносова», — указано в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Конкурентом Аносова был замначальника финотдела администрации Сергей Чикардин.

По данным источника, связанного с муниципальными властями, Аносов более пяти лет работал заместителем главы, и имеет необходимый опыт, а также сработался с командой. Бывший глава округа Александр Столбов ушел в отставку 8 декабря 2023 года. Столбов стал единственным главой, к кому в день отставки в декабре 2023 года приехал губернатор и присвоил звание почетный «Почетный гражданин Курганской области».

Новым главой стал Андрей Аносов Фото: группа администрации Далматовского округа в соцсети «ВКонтакте»