Губернатор ХМАО дала рецензию на сериал «Слово пацана»

Губернатор ХМАО Комарова заявила, что не смотрела сериал «Слово пацана»

26 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела сериал «Слово пацана» Фото: пресс-служба «Ростелеком» Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом глава региона заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.



«Не знаю, кому больше повезло, либо этому „Слову пацана“, либо мне, что мы друг друга не видели. Факт остается фактом: я не видела этого фильма, комментировать не буду. Я взрослый человек и у меня есть представление о том времени, я понимаю, что оно глубоко личное, учитывая то, что я жила в 80—90-е годы на Ямале в Новом Уренгое. Это своя семья, своя экосистема. Слава богу она существенно отличалась от того, что стало поводом для создания фильма „Слово пацана“», — прокомментировала Комарова.



Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом глава региона заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. «Не знаю, кому больше повезло, либо этому „Слову пацана“, либо мне, что мы друг друга не видели. Факт остается фактом: я не видела этого фильма, комментировать не буду. Я взрослый человек и у меня есть представление о том времени, я понимаю, что оно глубоко личное, учитывая то, что я жила в 80—90-е годы на Ямале в Новом Уренгое. Это своя семья, своя экосистема. Слава богу она существенно отличалась от того, что стало поводом для создания фильма „Слово пацана“», — прокомментировала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.