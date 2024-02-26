Губернатор ХМАО дала рецензию на сериал «Слово пацана»

Губернатор ХМАО Комарова заявила, что не смотрела сериал «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела сериал «Слово пацана» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом глава региона заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Не знаю, кому больше повезло, либо этому „Слову пацана“, либо мне, что мы друг друга не видели. Факт остается фактом: я не видела этого фильма, комментировать не буду. Я взрослый человек и у меня есть представление о том времени, я понимаю, что оно глубоко личное, учитывая то, что я жила в 80—90-е годы на Ямале в Новом Уренгое. Это своя семья, своя экосистема. Слава богу она существенно отличалась от того, что стало поводом для создания фильма „Слово пацана“», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова призналась, что не смотрела нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом глава региона заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. «Не знаю, кому больше повезло, либо этому „Слову пацана“, либо мне, что мы друг друга не видели. Факт остается фактом: я не видела этого фильма, комментировать не буду. Я взрослый человек и у меня есть представление о том времени, я понимаю, что оно глубоко личное, учитывая то, что я жила в 80—90-е годы на Ямале в Новом Уренгое. Это своя семья, своя экосистема. Слава богу она существенно отличалась от того, что стало поводом для создания фильма „Слово пацана“», — прокомментировала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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