Аэропорты ХМАО могут быть использованы для беспилотных летательных аппаратов

В ХМАО создается инфраструктура для использования БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, винт, бпла пчелка
В ХМАО создается инфраструктура для использования БПЛА Фото:

Власти ХМАО готовы на коммерческой основе предоставить в пользование инфраструктуру аэропортов компаниям, которые работают с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Наталья Комарова рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«Мы утвердили госпрограмму и разработали два проекта. [Одна из которых] АНО «Беспилотные системы Югры: 10 аэропортов мы готовы на соответствующей [коммерческой] основе передавать для тех, кто готов и хочет использовать авиационные беспилотные системы», — рассказала Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что ХМАО является участником федерального проекта в рамках которого местные власти утвердили концепцию развития инфраструктуры БПЛА. «Обратите внимание: концепция развития инфраструктуры. Не только и не столько производство беспилотных транспортных систем, а именно инфраструктура для ее использования», — подчеркнула Наталья Комарова.

Ранее губернатор Наталья Комарова раскрыла перспективы развития районов, которые войдут в арктическую зону. Белоярский и Березовский районы будут развиваться за счет инвестиций.

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Власти ХМАО готовы на коммерческой основе предоставить в пользование инфраструктуру аэропортов компаниям, которые работают с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Наталья Комарова рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Мы утвердили госпрограмму и разработали два проекта. [Одна из которых] АНО «Беспилотные системы Югры: 10 аэропортов мы готовы на соответствующей [коммерческой] основе передавать для тех, кто готов и хочет использовать авиационные беспилотные системы», — рассказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что ХМАО является участником федерального проекта в рамках которого местные власти утвердили концепцию развития инфраструктуры БПЛА. «Обратите внимание: концепция развития инфраструктуры. Не только и не столько производство беспилотных транспортных систем, а именно инфраструктура для ее использования», — подчеркнула Наталья Комарова. Ранее губернатор Наталья Комарова раскрыла перспективы развития районов, которые войдут в арктическую зону. Белоярский и Березовский районы будут развиваться за счет инвестиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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