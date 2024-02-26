Аэропорты ХМАО могут быть использованы для беспилотных летательных аппаратов

В ХМАО создается инфраструктура для использования БПЛА

26 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО создается инфраструктура для использования БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО готовы на коммерческой основе предоставить в пользование инфраструктуру аэропортов компаниям, которые работают с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Наталья Комарова рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Мы утвердили госпрограмму и разработали два проекта. [Одна из которых] АНО «Беспилотные системы Югры: 10 аэропортов мы готовы на соответствующей [коммерческой] основе передавать для тех, кто готов и хочет использовать авиационные беспилотные системы», — рассказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что ХМАО является участником федерального проекта в рамках которого местные власти утвердили концепцию развития инфраструктуры БПЛА. «Обратите внимание: концепция развития инфраструктуры. Не только и не столько производство беспилотных транспортных систем, а именно инфраструктура для ее использования», — подчеркнула Наталья Комарова. Ранее губернатор Наталья Комарова раскрыла перспективы развития районов, которые войдут в арктическую зону. Белоярский и Березовский районы будут развиваться за счет инвестиций.

Власти ХМАО готовы на коммерческой основе предоставить в пользование инфраструктуру аэропортов компаниям, которые работают с беспилотными летательными аппаратами. Об этом Наталья Комарова рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Мы утвердили госпрограмму и разработали два проекта. [Одна из которых] АНО «Беспилотные системы Югры: 10 аэропортов мы готовы на соответствующей [коммерческой] основе передавать для тех, кто готов и хочет использовать авиационные беспилотные системы», — рассказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что ХМАО является участником федерального проекта в рамках которого местные власти утвердили концепцию развития инфраструктуры БПЛА. «Обратите внимание: концепция развития инфраструктуры. Не только и не столько производство беспилотных транспортных систем, а именно инфраструктура для ее использования», — подчеркнула Наталья Комарова. Ранее губернатор Наталья Комарова раскрыла перспективы развития районов, которые войдут в арктическую зону. Белоярский и Березовский районы будут развиваться за счет инвестиций.