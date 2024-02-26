Запад готов предложить несколько вариантов завершения конфликта на Украине

МИД Швейцарии: на саммите будут обсуждаться несколько вариантов мира на Украине

26 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

В Швейцарии на саммите намерены обсудить несколько мирных вариантов завершения конфликта на Украине от разных стран, уточнил Иньяцио Кассис Фото: Официальный сайт президента Украины Помимо мирного плана Украины по урегулирования конфликта с Россией, будут обсуждаться и другие варианты, предложенные мировыми странами. Об этом рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он отметил, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции. «Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с РИА Новости. Украинский глава Владимир Зеленский заявлял, что готов предложить России мирный план разрешения конфликта, который обсуждался в Женеве, без участия РФ. В Кремле уточнили, что этот план изначально являлся странным, так как Россия никак не принимала участие в его обсуждении. Он также уточнил, что пока никаких предложений от Киева не поступало. До этого Зеленский неоднократно выступал против разговора с Москвой.

Помимо мирного плана Украины по урегулирования конфликта с Россией, будут обсуждаться и другие варианты, предложенные мировыми странами. Об этом рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он отметил, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции. «Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с РИА Новости. Украинский глава Владимир Зеленский заявлял, что готов предложить России мирный план разрешения конфликта, который обсуждался в Женеве, без участия РФ. В Кремле уточнили, что этот план изначально являлся странным, так как Россия никак не принимала участие в его обсуждении. Он также уточнил, что пока никаких предложений от Киева не поступало. До этого Зеленский неоднократно выступал против разговора с Москвой.