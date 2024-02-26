Запад готов предложить несколько вариантов завершения конфликта на Украине

МИД Швейцарии: на саммите будут обсуждаться несколько вариантов мира на Украине
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В Швейцарии на саммите намерены обсудить несколько мирных вариантов завершения конфликта на Украине от разных стран, уточнил Иньяцио Кассис Фото:

Помимо мирного плана Украины по урегулирования конфликта с Россией, будут обсуждаться и другие варианты, предложенные мировыми странами. Об этом рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он отметил, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции.

«Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с РИА Новости.

Украинский глава Владимир Зеленский заявлял, что готов предложить России мирный план разрешения конфликта, который обсуждался в Женеве, без участия РФ. В Кремле уточнили, что этот план изначально являлся странным, так как Россия никак не принимала участие в его обсуждении. Он также уточнил, что пока никаких предложений от Киева не поступало. До этого Зеленский неоднократно выступал против разговора с Москвой.

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Помимо мирного плана Украины по урегулирования конфликта с Россией, будут обсуждаться и другие варианты, предложенные мировыми странами. Об этом рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он отметил, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции. «Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с РИА Новости. Украинский глава Владимир Зеленский заявлял, что готов предложить России мирный план разрешения конфликта, который обсуждался в Женеве, без участия РФ. В Кремле уточнили, что этот план изначально являлся странным, так как Россия никак не принимала участие в его обсуждении. Он также уточнил, что пока никаких предложений от Киева не поступало. До этого Зеленский неоднократно выступал против разговора с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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