С наступлением теплой погоды тюменские таксисты стали зарабатывать меньше денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени водители такси «Яндекс. Go» стали чаще жаловаться на падение доходов. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков.

«Водители привыкли работать по повышенным коэффициентам, которые были вызваны сначала новогодними праздниками, а затем — январскими и февральскими заморозками. После потепления таксисты стали ощутимо меньше зарабатывать. Во-первых, среди жителей Тюмени резко упал спрос на такси, во-вторых, коэффициенты вернулись к исходному уровню», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что из-за падения доходов некоторые водители такси в Тюмени начали искать вторую работу. «В обычные дни, когда нет повышенных коэффициентов и тарифов, заработать приличные деньги в такси достаточно сложно. Поэтому некоторые водители начали искать подработку. Кто-то — уходит на стройки. Кто-то — в сферу обслуживания. Тут, как говорится, кто на что горазд», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени таксисты искусственно завышают время ожидания пассажиров ради прибыли. По данным источников URA.RU, водители специально паркуются далеко от точек посадки пассажиров, чтобы заработать больше денег на платном ожидании клиентов.