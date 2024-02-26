Власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ

Правительство ХМАО предлагает новые меры поддержки для предпринимателей

26 февраля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Окружные власти предлагают присвоить статус социальных предприятий для бизнесменов которые работают на нужды армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО решили предложить изменения в Федеральное законодательство, чтобы бизнесмены, которые работают на нужды российской армии, получили статус социальных предприятий. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Сформировали предложение по изменению закона Российской Федерации о развитии малого и среднего бизнеса нормой о признании субъектов МСП, которые осуществляют производство, реализацию, доставку того, что нужно для Министерства обороны, для вооруженных сил, в системе классификации к социальным предприятиям. Это другая площадка для возможностей построения своего предприятия», — пояснила Комарова в ответ на вопрос агентства. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями. Ради встреч с бизнес-сообществом вице-губернаторы Алексей Забозлаев и Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса отправились в серию поездок по муниципалитетам. По их результатам власти также решили увеличить финансирование окружного фонда, который содействует кредитованию бизнеса. А в муниципалитетах региона должны начать компенсировать предпринимателям часть затрат на обязательную декларацию товаров по ГОСТу. Ранее URA.RU рассказывало о других мерах поддержки малого и среднего бизнеса в ХМАО. В 2023 году среди прочего были введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО решили предложить изменения в Федеральное законодательство, чтобы бизнесмены, которые работают на нужды российской армии, получили статус социальных предприятий. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Сформировали предложение по изменению закона Российской Федерации о развитии малого и среднего бизнеса нормой о признании субъектов МСП, которые осуществляют производство, реализацию, доставку того, что нужно для Министерства обороны, для вооруженных сил, в системе классификации к социальным предприятиям. Это другая площадка для возможностей построения своего предприятия», — пояснила Комарова в ответ на вопрос агентства. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями. Ради встреч с бизнес-сообществом вице-губернаторы Алексей Забозлаев и Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса отправились в серию поездок по муниципалитетам. По их результатам власти также решили увеличить финансирование окружного фонда, который содействует кредитованию бизнеса. А в муниципалитетах региона должны начать компенсировать предпринимателям часть затрат на обязательную декларацию товаров по ГОСТу. Ранее URA.RU рассказывало о других мерах поддержки малого и среднего бизнеса в ХМАО. В 2023 году среди прочего были введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.