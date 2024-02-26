Власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ

Власти ХМАО решили предложить изменения в Федеральное законодательство, чтобы бизнесмены, которые работают на нужды российской армии, получили статус социальных предприятий. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Сформировали предложение по изменению закона Российской Федерации о развитии малого и среднего бизнеса нормой о признании субъектов МСП, которые осуществляют производство, реализацию, доставку того, что нужно для Министерства обороны, для вооруженных сил, в системе классификации к социальным предприятиям. Это другая площадка для возможностей построения своего предприятия», — пояснила Комарова в ответ на вопрос агентства.
Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями. Ради встреч с бизнес-сообществом вице-губернаторы Алексей Забозлаев и Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса отправились в серию поездок по муниципалитетам. По их результатам власти также решили увеличить финансирование окружного фонда, который содействует кредитованию бизнеса. А в муниципалитетах региона должны начать компенсировать предпринимателям часть затрат на обязательную декларацию товаров по ГОСТу.
Ранее URA.RU рассказывало о других мерах поддержки малого и среднего бизнеса в ХМАО. В 2023 году среди прочего были введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.
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