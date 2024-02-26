Прокуратура Челябинска проверила устранение фекального потопа. Фото

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Многоквартирный дом в Ленинском районе с осени подтапливался канализацией Фото:

В Ленинском районе Челябинска осушили подвал дома №33 по улице Машиностроителей, который много месяцев подтапливался фекальными водами. На место лично выехал прокурор района Василий Казанчук, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня прокурором района Василием Казанчуком лично проведена выездная проверка на предмет устранения нарушений. На момент проверки подвал указанного дома осушен, коллектор, обеспечивающий водоотведение, находится в работоспособном состоянии», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ведомстве отметили, что проверка была инициирована после публикации URA.RU. Ранее в связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг директору МУП «ПОВВ» и главе Челябинска прокуратурой внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства и восстановлении работоспособности системы водоотведения указанного дома.

Ранее стало известно, что многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Прокуратура района приняла меры реагирования.

Подвал очистили от сточных вод
Подвал очистили от сточных вод
Осмотрено состояние коллекторов
Осмотрено состояние коллекторов
Жители сообщили о проблеме, которая не решалась много месяцев
Жители сообщили о проблеме, которая не решалась много месяцев

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В Ленинском районе Челябинска осушили подвал дома №33 по улице Машиностроителей, который много месяцев подтапливался фекальными водами. На место лично выехал прокурор района Василий Казанчук, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня прокурором района Василием Казанчуком лично проведена выездная проверка на предмет устранения нарушений. На момент проверки подвал указанного дома осушен, коллектор, обеспечивающий водоотведение, находится в работоспособном состоянии», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В ведомстве отметили, что проверка была инициирована после публикации URA.RU. Ранее в связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг директору МУП «ПОВВ» и главе Челябинска прокуратурой внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства и восстановлении работоспособности системы водоотведения указанного дома. Ранее стало известно, что многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Прокуратура района приняла меры реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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