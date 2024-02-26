Путин воссоздал военные округи Российской империи

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин раздвинул границы Московского и Ленинградского военных округов Фото:

Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Изначально эти границы существовали с момента правления Екатерины II (Ленинградский в то время назывался Петербургским), потом они были расформированы. Соответствующий указ главы размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Установить следующее военно-административное деление РФ. Ленинградский военный округ — в границах республики Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, города Санкт-Петербурга. <…> Московский военный округ — в границах Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской. Тульской областей», — отмечается в документе. Это только часть территорий, которые теперь входят в состав Московской и Ленинградской областей.

Московская и Ленинградская военные округа существовали еще при Екатерине II. Тогда были организованы 8 административно-территориальных единиц, в том числе Петербургская и Московская. Далее они были расформированы и вновь воссозданы уже в 1864 году.

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Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Изначально эти границы существовали с момента правления Екатерины II (Ленинградский в то время назывался Петербургским), потом они были расформированы. Соответствующий указ главы размещен на сайте опубликования правовых актов. «Установить следующее военно-административное деление РФ. Ленинградский военный округ — в границах республики Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, города Санкт-Петербурга. <…> Московский военный округ — в границах Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской. Тульской областей», — отмечается в документе. Это только часть территорий, которые теперь входят в состав Московской и Ленинградской областей. Московская и Ленинградская военные округа существовали еще при Екатерине II. Тогда были организованы 8 административно-территориальных единиц, в том числе Петербургская и Московская. Далее они были расформированы и вновь воссозданы уже в 1864 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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