Путин воссоздал военные округи Российской империи

26 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раздвинул границы Московского и Ленинградского военных округов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Изначально эти границы существовали с момента правления Екатерины II (Ленинградский в то время назывался Петербургским), потом они были расформированы. Соответствующий указ главы размещен на сайте опубликования правовых актов. «Установить следующее военно-административное деление РФ. Ленинградский военный округ — в границах республики Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, города Санкт-Петербурга. <…> Московский военный округ — в границах Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской. Тульской областей», — отмечается в документе . Это только часть территорий, которые теперь входят в состав Московской и Ленинградской областей. Московская и Ленинградская военные округа существовали еще при Екатерине II. Тогда были организованы 8 административно-территориальных единиц, в том числе Петербургская и Московская. Далее они были расформированы и вновь воссозданы уже в 1864 году.

Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Изначально эти границы существовали с момента правления Екатерины II (Ленинградский в то время назывался Петербургским), потом они были расформированы. Соответствующий указ главы размещен на сайте опубликования правовых актов. «Установить следующее военно-административное деление РФ. Ленинградский военный округ — в границах республики Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, города Санкт-Петербурга. <…> Московский военный округ — в границах Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской. Тульской областей», — отмечается в документе. Это только часть территорий, которые теперь входят в состав Московской и Ленинградской областей. Московская и Ленинградская военные округа существовали еще при Екатерине II. Тогда были организованы 8 административно-территориальных единиц, в том числе Петербургская и Московская. Далее они были расформированы и вновь воссозданы уже в 1864 году.