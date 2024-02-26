Губернатор Комарова объяснила, почему в ХМАО мигрантам запрещено работать педагогами и таксистами

Мигрантам запретили работать учителями и таксистами в ХМАО ради безопасности

26 февраля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Ограничения не касаются мигрантов из стран ЕАЭС Фото: Денис Моргунов © URA.RU На встрече с представителями СМИ губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что мигрантам запрещено работать учителями и таксистами на территории региона в целях безопасности местных жителей. Слова главы ХМАО передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В соответствии с федеральным реестром, 8 видов деятельности невозможны для осуществления их мигрантами. Это ограничение не касается мигрантов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, — прим. редакции). Это транспортное обслуживание, включая такси, образование и прочее. При принятии этого решения мы были мотивированы обеспечением безопасности в этих отраслях», — объяснила губернатор Югры. Система используется с 2019 года и не зависит от избытка мигрантов на рынке труда ХМАО. По словам Комаровой, ставка делается на трудоустройство выпускников вузов и ссузов округа. Реализуются специальные программы, которые связывают школу, вуз и работодателя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Также иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На встрече с представителями СМИ губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что мигрантам запрещено работать учителями и таксистами на территории региона в целях безопасности местных жителей. Слова главы ХМАО передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В соответствии с федеральным реестром, 8 видов деятельности невозможны для осуществления их мигрантами. Это ограничение не касается мигрантов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, — прим. редакции). Это транспортное обслуживание, включая такси, образование и прочее. При принятии этого решения мы были мотивированы обеспечением безопасности в этих отраслях», — объяснила губернатор Югры. Система используется с 2019 года и не зависит от избытка мигрантов на рынке труда ХМАО. По словам Комаровой, ставка делается на трудоустройство выпускников вузов и ссузов округа. Реализуются специальные программы, которые связывают школу, вуз и работодателя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Также иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики.