Губернатор Комарова объяснила, почему в ХМАО мигрантам запрещено работать педагогами и таксистами

Мигрантам запретили работать учителями и таксистами в ХМАО ради безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
Ограничения не касаются мигрантов из стран ЕАЭС Фото:

На встрече с представителями СМИ губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что мигрантам запрещено работать учителями и таксистами на территории региона в целях безопасности местных жителей. Слова главы ХМАО передает с пресс-конференции журналист URA.RU.

«В соответствии с федеральным реестром, 8 видов деятельности невозможны для осуществления их мигрантами. Это ограничение не касается мигрантов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, — прим. редакции). Это транспортное обслуживание, включая такси, образование и прочее. При принятии этого решения мы были мотивированы обеспечением безопасности в этих отраслях», — объяснила губернатор Югры.

Система используется с 2019 года и не зависит от избытка мигрантов на рынке труда ХМАО. По словам Комаровой, ставка делается на трудоустройство выпускников вузов и ссузов округа. Реализуются специальные программы, которые связывают школу, вуз и работодателя.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Также иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики.

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На встрече с представителями СМИ губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что мигрантам запрещено работать учителями и таксистами на территории региона в целях безопасности местных жителей. Слова главы ХМАО передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В соответствии с федеральным реестром, 8 видов деятельности невозможны для осуществления их мигрантами. Это ограничение не касается мигрантов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, — прим. редакции). Это транспортное обслуживание, включая такси, образование и прочее. При принятии этого решения мы были мотивированы обеспечением безопасности в этих отраслях», — объяснила губернатор Югры. Система используется с 2019 года и не зависит от избытка мигрантов на рынке труда ХМАО. По словам Комаровой, ставка делается на трудоустройство выпускников вузов и ссузов округа. Реализуются специальные программы, которые связывают школу, вуз и работодателя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Также иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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