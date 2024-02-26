Губернатор Комарова призвала жителей ХМАО идти на выборы президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, топ, звездочка, выборы 2024, выборы президента россии
Наталья Комарова пригласила югорчан проголосовать на грядущих президентских выборах Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала жителей региона принять участие в выборах президента России. Такое заявление глава региона сделала во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«По Конституции РФ голосовать — это право. И я считаю, что я обязана воспользоваться этим правом. Я приду на участок и проголосую за своего кандидата. И вас всех зову», — заявила Комарова.

Вопрос, право или обязанность — идти на выборы, и пойдет ли глава Югры на них сама, задал корреспондент редакции газеты «Наш район». «Я же должностное лицо, зачем вы меня провоцируете на правовой нигилизм», — упрекнула журналиста губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начинается досрочное голосование на выборах президента РФ. Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут голосовать с 27 февраля.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала жителей региона принять участие в выборах президента России. Такое заявление глава региона сделала во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «По Конституции РФ голосовать — это право. И я считаю, что я обязана воспользоваться этим правом. Я приду на участок и проголосую за своего кандидата. И вас всех зову», — заявила Комарова. Вопрос, право или обязанность — идти на выборы, и пойдет ли глава Югры на них сама, задал корреспондент редакции газеты «Наш район». «Я же должностное лицо, зачем вы меня провоцируете на правовой нигилизм», — упрекнула журналиста губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начинается досрочное голосование на выборах президента РФ. Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут голосовать с 27 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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