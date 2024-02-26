Губернатор Комарова призвала жителей ХМАО идти на выборы президента РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала жителей региона принять участие в выборах президента России. Такое заявление глава региона сделала во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«По Конституции РФ голосовать — это право. И я считаю, что я обязана воспользоваться этим правом. Я приду на участок и проголосую за своего кандидата. И вас всех зову», — заявила Комарова.
Вопрос, право или обязанность — идти на выборы, и пойдет ли глава Югры на них сама, задал корреспондент редакции газеты «Наш район». «Я же должностное лицо, зачем вы меня провоцируете на правовой нигилизм», — упрекнула журналиста губернатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начинается досрочное голосование на выборах президента РФ. Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут голосовать с 27 февраля.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.