Губернатор ХМАО анонсировала масштабную реформу коммунального комплекса

26 февраля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции рассказала о пилотном проекте в сфере ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ХМАО собираются взять под контроль проблемные муниципальные активы в сфере ЖКХ. Пилотным городом выступит Нягань. Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске. «Система нуждается в настройке, в том числе и в управлении. Поэтому мы запускаем еще один проект. Муниципальное предприятие, концессионные соглашения и консолидация на региональном уровне активов ЖКХ. У нас есть компания ЮРЭСК, на ее базе мы создаем это в качестве экспериментальной площадки. Это Нягань», — уточнила Комарова. Подробности пилотного проекта пока не разглашаются. По словам источника в окружном правительстве, наиболее вероятно, что концессионное соглашение будет заключаться между правительством округа, дочерней компанией ЮРЭСК и непосредственно МУПами. «Это позволит сократить операционные расходы за счет оптимизации офисов МУПов и упростить привлечение бюджетных инвестиций на восстановление ветхих сетей», — сообщает инсайдер. Официальный telegram-канал «Стройкомплекс Югры» уточняет, что было принято решение модернизировать коммунальное хозяйство с максимальной эффективностью. Все имущественные активы муниципалитетов будут консолидированы под управлением единого правительственного оператора. Им станет АО «ЮРЭСК». «Пилотный проект по модернизации управления ЖКХ стартует в Нягани. Параллельно механизм будет запущен в Югорске, Мегионе и Советском районе», — указано в публикации. Из-за коммунальных коллапсов в Советском без отопления в 30-градусный мороз оставались несколько микрорайонов. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин лично выезжал на место ЧП и инициировал ведомственную проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО собираются взять под контроль проблемные муниципальные активы в сфере ЖКХ. Пилотным городом выступит Нягань. Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске. «Система нуждается в настройке, в том числе и в управлении. Поэтому мы запускаем еще один проект. Муниципальное предприятие, концессионные соглашения и консолидация на региональном уровне активов ЖКХ. У нас есть компания ЮРЭСК, на ее базе мы создаем это в качестве экспериментальной площадки. Это Нягань», — уточнила Комарова. Подробности пилотного проекта пока не разглашаются. По словам источника в окружном правительстве, наиболее вероятно, что концессионное соглашение будет заключаться между правительством округа, дочерней компанией ЮРЭСК и непосредственно МУПами. «Это позволит сократить операционные расходы за счет оптимизации офисов МУПов и упростить привлечение бюджетных инвестиций на восстановление ветхих сетей», — сообщает инсайдер. Официальный telegram-канал «Стройкомплекс Югры» уточняет, что было принято решение модернизировать коммунальное хозяйство с максимальной эффективностью. Все имущественные активы муниципалитетов будут консолидированы под управлением единого правительственного оператора. Им станет АО «ЮРЭСК». «Пилотный проект по модернизации управления ЖКХ стартует в Нягани. Параллельно механизм будет запущен в Югорске, Мегионе и Советском районе», — указано в публикации. Из-за коммунальных коллапсов в Советском без отопления в 30-градусный мороз оставались несколько микрорайонов. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин лично выезжал на место ЧП и инициировал ведомственную проверку.