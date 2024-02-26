В Нефтеюганске жители сообщили о стрельбе на свадьбе. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города, говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
«Со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне, отмечали свадьбу гости в Нефтеюганске. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали палить из пистолета. Затем участники торжества отправились кортежем по городу», — сказано в публикации канала.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее UAR.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Тогда инцидент тоже произошел в жилом районе.
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