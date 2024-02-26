В ХМАО жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Видео

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Жители Нефтеюганска сообщили о стрельбе на свадьбе в жилом дворе Фото:

В Нефтеюганске жители сообщили о стрельбе на свадьбе. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города, говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

«Со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне, отмечали свадьбу гости в Нефтеюганске. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали палить из пистолета. Затем участники торжества отправились кортежем по городу», — сказано в публикации канала.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее UAR.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Тогда инцидент тоже произошел в жилом районе.

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В Нефтеюганске жители сообщили о стрельбе на свадьбе. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города, говорится в telegram-канале «Это Юганск, детка!». «Со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне, отмечали свадьбу гости в Нефтеюганске. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали палить из пистолета. Затем участники торжества отправились кортежем по городу», — сказано в публикации канала. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее UAR.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Тогда инцидент тоже произошел в жилом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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