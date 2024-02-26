Продюсер Фадеев напишет музыку к новому фильму «Авиатор»

26 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев будет работать с Егором Кончаловским над музыкой к фильму «Авиатор» Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Продюсер Максим Фадеев примет участие в создании музыки для кинофильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Режиссером проекта выступит Егор Кончаловский, сообщил Фадеев в своем telegram-канале. «Мы с командой начали работу по созданию музыки к новому большому кинопроекту — фильму „Авиатор“ по роману Евгения Водолазкина, одного из самых значительных современных русских писателей. Режиссером проекта выступает Егор Кончаловский. Это вторая наша с ним совместная работа в кино», — сообщил Фадеев. Фадеев отметил, что первый совместный проект с Кончаловским «Затворник» вышел 25 лет назад. Он стал кинодебютом для режиссера, который выступил в качестве кинокомпозитора. «Рад, что сегодня мы снова работаем вместе. В сценарии „Авиатора“ множество „извилистых троп“, поэтому и музыка, которую я задумал, и подход к ее созданию будет не совсем традиционным. В результате будет создан полноценный саундтрек с 7 песнями, который будет выпущен к премьере», — написал Фадеев и рекомендовал подписчикам прочитать книгу до премьеры фильма. URA.RU писало, что продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Подробности нового проекта не разглашаются.

Продюсер Максим Фадеев примет участие в создании музыки для кинофильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Режиссером проекта выступит Егор Кончаловский, сообщил Фадеев в своем telegram-канале. «Мы с командой начали работу по созданию музыки к новому большому кинопроекту — фильму „Авиатор“ по роману Евгения Водолазкина, одного из самых значительных современных русских писателей. Режиссером проекта выступает Егор Кончаловский. Это вторая наша с ним совместная работа в кино», — сообщил Фадеев. Фадеев отметил, что первый совместный проект с Кончаловским «Затворник» вышел 25 лет назад. Он стал кинодебютом для режиссера, который выступил в качестве кинокомпозитора. «Рад, что сегодня мы снова работаем вместе. В сценарии „Авиатора“ множество „извилистых троп“, поэтому и музыка, которую я задумал, и подход к ее созданию будет не совсем традиционным. В результате будет создан полноценный саундтрек с 7 песнями, который будет выпущен к премьере», — написал Фадеев и рекомендовал подписчикам прочитать книгу до премьеры фильма. URA.RU писало, что продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Подробности нового проекта не разглашаются.