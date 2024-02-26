Прокуратура разбирается в претензиях сотрудников Центроспас-Югории из-за зарплат

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Центроспас-Югории, сотрудники которого жаловались на падение доходов из-за нового положения. Об этом URA.RU сообщил источник из учреждения.
«Прокуратура заинтересовалась [ситуацией с зарплатами]. Теперь будут разбираться», — рассказал URA.RU источник в «Центроспасе».
В «Центроспас-Югория» агентству отказались комментировать ситуацию ответив, что это компетенция департамента региональной безопасности ХМАО. Агентство запросило официальный комментарий в департаменте. В прокуратуре Югры агентству подтвердили, что проводится проверка. Прокомментировать подробнее пообещали позднее.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные утверждают, что потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения.
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