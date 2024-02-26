26 февраля 2024

Прокуратура разбирается в претензиях сотрудников Центроспас-Югории из-за зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, бумаги
Прокуратура проводит проверку по жалобам сотрудников «Центроспаса» на зарплаты Фото:

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Центроспас-Югории, сотрудники которого жаловались на падение доходов из-за нового положения. Об этом URA.RU сообщил источник из учреждения.

«Прокуратура заинтересовалась [ситуацией с зарплатами]. Теперь будут разбираться», — рассказал URA.RU источник в «Центроспасе».

В «Центроспас-Югория» агентству отказались комментировать ситуацию ответив, что это компетенция департамента региональной безопасности ХМАО. Агентство запросило официальный комментарий в департаменте. В прокуратуре Югры агентству подтвердили, что проводится проверка. Прокомментировать подробнее пообещали позднее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные утверждают, что потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения.

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Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Центроспас-Югории, сотрудники которого жаловались на падение доходов из-за нового положения. Об этом URA.RU сообщил источник из учреждения. «Прокуратура заинтересовалась [ситуацией с зарплатами]. Теперь будут разбираться», — рассказал URA.RU источник в «Центроспасе». В «Центроспас-Югория» агентству отказались комментировать ситуацию ответив, что это компетенция департамента региональной безопасности ХМАО. Агентство запросило официальный комментарий в департаменте. В прокуратуре Югры агентству подтвердили, что проводится проверка. Прокомментировать подробнее пообещали позднее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные утверждают, что потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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