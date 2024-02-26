Прокуратура разбирается в претензиях сотрудников Центроспас-Югории из-за зарплат

27 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура проводит проверку по жалобам сотрудников «Центроспаса» на зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Центроспас-Югории, сотрудники которого жаловались на падение доходов из-за нового положения. Об этом URA.RU сообщил источник из учреждения. «Прокуратура заинтересовалась [ситуацией с зарплатами]. Теперь будут разбираться», — рассказал URA.RU источник в «Центроспасе». В «Центроспас-Югория» агентству отказались комментировать ситуацию ответив, что это компетенция департамента региональной безопасности ХМАО. Агентство запросило официальный комментарий в департаменте. В прокуратуре Югры агентству подтвердили, что проводится проверка. Прокомментировать подробнее пообещали позднее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные утверждают, что потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения.

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Центроспас-Югории, сотрудники которого жаловались на падение доходов из-за нового положения. Об этом URA.RU сообщил источник из учреждения. «Прокуратура заинтересовалась [ситуацией с зарплатами]. Теперь будут разбираться», — рассказал URA.RU источник в «Центроспасе». В «Центроспас-Югория» агентству отказались комментировать ситуацию ответив, что это компетенция департамента региональной безопасности ХМАО. Агентство запросило официальный комментарий в департаменте. В прокуратуре Югры агентству подтвердили, что проводится проверка. Прокомментировать подробнее пообещали позднее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные утверждают, что потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения.