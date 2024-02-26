Зеленский согласился на демобилизацию срочников из ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Владимир Зеленский одобрил закон об украинских срочниках Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдатов срочной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.

«Закон возвращен с подписью от президента Украины», — говорится на сайте Верховной рады. Украинских солдатов срочной службы, срок которой истек во время действия военного положения, освобождают от службы в запасе.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдатов срочной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины. «Закон возвращен с подписью от президента Украины», — говорится на сайте Верховной рады. Украинских солдатов срочной службы, срок которой истек во время действия военного положения, освобождают от службы в запасе. Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...