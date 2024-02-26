Зеленский согласился на демобилизацию срочников из ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдатов срочной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.
«Закон возвращен с подписью от президента Украины», — говорится на сайте Верховной рады. Украинских солдатов срочной службы, срок которой истек во время действия военного положения, освобождают от службы в запасе.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников.
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