Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Президент подписал законопроекты №№10457 и 10456 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации», — заявил Железняк в telegram-канале. Он отметил, что оба срока продлены до 13 мая 2024 года, то есть на 90 дней.
Ранее газета The New York Times заявила, что поиск военных для мобилизации стал для Киева острой проблемой. Авторы материала отметили, что призыв граждан Украины в возрасте от 20 лет через десятилетия грозит сокращением количества мужчин призывного и трудоспособного возраста.
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