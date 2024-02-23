На Украине демобилизуют срочников

Верховная рада приняла закон о демобилизации срочников

23 февраля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Проект закона о демобилизации срочников скоро попадет на стол президента Украины Владимира Зеленского Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! Это результат большой работы», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Проект закона подразумевает, что солдаты, которые находились на срочной службе, могут быть демобилизованы. Это касается тех, кто был в ВСУ до начала спецоперации России. Однако из-за военного положения на Украине бывшие срочники продолжат службу и после истечения срока призыва. При этом в законе есть пункт о годовой отсрочке от повторной мобилизации. Законопроект будет направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. На Украине неоднократно проходили митинги с целью добиться демобилизации срочников. На них были в основном женщины и дети. Однако и многие мужчины не хотят попасть под мобилизацию. Это связано с усталостью от конфликта с Россией и действиями ВСУ. Поэтому украинцы подделывают документы и сбегают за границу, рассказывали в СБУ.

Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! Это результат большой работы», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Проект закона подразумевает, что солдаты, которые находились на срочной службе, могут быть демобилизованы. Это касается тех, кто был в ВСУ до начала спецоперации России. Однако из-за военного положения на Украине бывшие срочники продолжат службу и после истечения срока призыва. При этом в законе есть пункт о годовой отсрочке от повторной мобилизации. Законопроект будет направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. На Украине неоднократно проходили митинги с целью добиться демобилизации срочников. На них были в основном женщины и дети. Однако и многие мужчины не хотят попасть под мобилизацию. Это связано с усталостью от конфликта с Россией и действиями ВСУ. Поэтому украинцы подделывают документы и сбегают за границу, рассказывали в СБУ.