На Украине демобилизуют срочников

Верховная рада приняла закон о демобилизации срочников
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Проект закона о демобилизации срочников скоро попадет на стол президента Украины Владимира Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! Это результат большой работы», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

Проект закона подразумевает, что солдаты, которые находились на срочной службе, могут быть демобилизованы. Это касается тех, кто был в ВСУ до начала спецоперации России. Однако из-за военного положения на Украине бывшие срочники продолжат службу и после истечения срока призыва. При этом в законе есть пункт о годовой отсрочке от повторной мобилизации. Законопроект будет направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На Украине неоднократно проходили митинги с целью добиться демобилизации срочников. На них были в основном женщины и дети. Однако и многие мужчины не хотят попасть под мобилизацию. Это связано с усталостью от конфликта с Россией и действиями ВСУ. Поэтому украинцы подделывают документы и сбегают за границу, рассказывали в СБУ.

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Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! Это результат большой работы», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Проект закона подразумевает, что солдаты, которые находились на срочной службе, могут быть демобилизованы. Это касается тех, кто был в ВСУ до начала спецоперации России. Однако из-за военного положения на Украине бывшие срочники продолжат службу и после истечения срока призыва. При этом в законе есть пункт о годовой отсрочке от повторной мобилизации. Законопроект будет направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. На Украине неоднократно проходили митинги с целью добиться демобилизации срочников. На них были в основном женщины и дети. Однако и многие мужчины не хотят попасть под мобилизацию. Это связано с усталостью от конфликта с Россией и действиями ВСУ. Поэтому украинцы подделывают документы и сбегают за границу, рассказывали в СБУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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