Курганцы, получившие отцовские награды, рассказали о сыновьях-солдатах. Видео

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В Кургане 14 мужчин получили медали «Отец солдата» Фото:

В Курганской области 14 мужчин получили медали общественного признания «Отец солдата». Их сыновья самоотверженно сражались или продолжают сражаться за Родину, написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. На торжественной церемонии вручения награды отцы рассказали о своих сыновьях.

«Илья Корзухин с малых лет мечтал служить Родине, смотрел фильмы про танки. У него было очень плохое зрение и его бы не взяли в армию, но он выучил (офтальмологическую) таблицу наизусть и прошел военную комиссию. Учился в Челябинском военно-танковом училище, заканчивал в Казанском военно-танковом училище. Был комбатом. У него было два ранения, контузия, зрение сильно пострадало. Он практически не видел, но вернулся обратно (на фронт), потому что не мог бросить своих ребят. Когда он погиб, ребята нам звонили, говорили, что батальон два дня плакал, комбат был с большой буквы», — рассказал отец солдата Александр Корзухин.

Илья награжден медалью Жукова и орденом Мужества посмертно. У него остались двойняшки. Отец Ильи, Александр Викторович, ветеран танковых войск, воин-интернационалист.

Сын Сергея Клейносова продолжает участвовать в СВО. Награжден медалью «За отвагу», ему досрочно присвоено звание подполковник. С детства мечтал стать военным, как отец. Старший внук продолжает военную династию, учится в Нахимовском училище в Мурманске.

Сын Александра Шулепова Дмитрий служил в разведке морской пехоты. Он рос в большой и дружной семье, сам определился с будущей военной профессией. Посмертно награжден орденом Мужества. Его отец Александр Николаевич — школьный учитель.

В Курганской области 14 мужчин получили медали «Отец солдата»
В Курганской области 14 мужчин получили медали «Отец солдата»
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В Курганской области 14 мужчин получили медали общественного признания «Отец солдата». Их сыновья самоотверженно сражались или продолжают сражаться за Родину, написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. На торжественной церемонии вручения награды отцы рассказали о своих сыновьях. «Илья Корзухин с малых лет мечтал служить Родине, смотрел фильмы про танки. У него было очень плохое зрение и его бы не взяли в армию, но он выучил (офтальмологическую) таблицу наизусть и прошел военную комиссию. Учился в Челябинском военно-танковом училище, заканчивал в Казанском военно-танковом училище. Был комбатом. У него было два ранения, контузия, зрение сильно пострадало. Он практически не видел, но вернулся обратно (на фронт), потому что не мог бросить своих ребят. Когда он погиб, ребята нам звонили, говорили, что батальон два дня плакал, комбат был с большой буквы», — рассказал отец солдата Александр Корзухин. Илья награжден медалью Жукова и орденом Мужества посмертно. У него остались двойняшки. Отец Ильи, Александр Викторович, ветеран танковых войск, воин-интернационалист. Сын Сергея Клейносова продолжает участвовать в СВО. Награжден медалью «За отвагу», ему досрочно присвоено звание подполковник. С детства мечтал стать военным, как отец. Старший внук продолжает военную династию, учится в Нахимовском училище в Мурманске. Сын Александра Шулепова Дмитрий служил в разведке морской пехоты. Он рос в большой и дружной семье, сам определился с будущей военной профессией. Посмертно награжден орденом Мужества. Его отец Александр Николаевич — школьный учитель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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