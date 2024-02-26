Для свердловского пиарщика, оскорбившего Татарского, просят шесть лет колонии

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Судебное заседание по уголовному делу Ярослава Ширшикова. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Приговор Ярославу Ширшикову огласят 26 февраля Фото:

Прокуратура запросила шесть лет колонии для пиарщика Ярослава Ширшикова, которого обвинили в публичном оправдании терроризма из-за поста с оскорблением погибшего военкора Владлена Татарского. Также обвинение запросило для него трехгодичный запрет на ведение Telegram, сообщает «Коммерсант — Урал».

«Гособвинение запросило шесть лет колонии уральскому пиарщику Ширшикову»», — сообщает издание. Обвиняемый сообщил, что ему также хотят запретить вести telegram-каналы три года.

Ширшикова задержали 18 апреля 2023 года из-за постов в соцсетях о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Позднее Ширшиков раскаялся в своих словах, заявив, что мог бы принести обществу гораздо больше пользы на свободе, потому что занимается общественной деятельностью. Оглашение приговора Ярославу Ширшикову назначено на 27 февраля, на 10:00.

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Прокуратура запросила шесть лет колонии для пиарщика Ярослава Ширшикова, которого обвинили в публичном оправдании терроризма из-за поста с оскорблением погибшего военкора Владлена Татарского. Также обвинение запросило для него трехгодичный запрет на ведение Telegram, сообщает «Коммерсант — Урал». «Гособвинение запросило шесть лет колонии уральскому пиарщику Ширшикову»», — сообщает издание. Обвиняемый сообщил, что ему также хотят запретить вести telegram-каналы три года. Ширшикова задержали 18 апреля 2023 года из-за постов в соцсетях о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Позднее Ширшиков раскаялся в своих словах, заявив, что мог бы принести обществу гораздо больше пользы на свободе, потому что занимается общественной деятельностью. Оглашение приговора Ярославу Ширшикову назначено на 27 февраля, на 10:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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