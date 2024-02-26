В Кремле прокомментировали слухи о планах обменять Навального* за день до его смерти

Песков заявил, что не знает о договоренности об обмене Навального* на Красикова
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков не в курсе об обмене Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии россиянина, экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Считается, что он убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. Обмен заключенных должен был якобы произойти якобы за один день до смерти Навального.

«Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что обмен Навального и Красикова должен быть состояться за день до его смерти.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Тело Навального отдали его матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии россиянина, экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Считается, что он убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. Обмен заключенных должен был якобы произойти якобы за один день до смерти Навального. «Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что обмен Навального и Красикова должен быть состояться за день до его смерти. 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Тело Навального отдали его матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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