В Кремле прокомментировали слухи о планах обменять Навального* за день до его смерти

Песков заявил, что не знает о договоренности об обмене Навального* на Красикова

26 февраля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не в курсе об обмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии россиянина, экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Считается, что он убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. Обмен заключенных должен был якобы произойти якобы за один день до смерти Навального. «Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что обмен Навального и Красикова должен быть состояться за день до его смерти. 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Тело Навального отдали его матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии россиянина, экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Считается, что он убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. Обмен заключенных должен был якобы произойти якобы за один день до смерти Навального. «Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что обмен Навального и Красикова должен быть состояться за день до его смерти. 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Тело Навального отдали его матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание отправлять на Украину больше военных альянса. По его словам, что разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов