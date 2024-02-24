Тело Алексея Навального* отдали матери

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Возложение цветов к Соловецкому камню в день смерти Алексея Навального 16 февраля 2024. Москва, навальный алексей, соловецкий камень, навальный алексей 2024, навальный алексей смерть
Алексей Навальный* умер 17 февраля Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Тело Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) было отдано его матери Людмиле. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (иноагент в России).

«Тело Навального отдали матери. Пока Людмила Ивановна в Салехарде», — написала Кира Ярмыш в X.

Она отметила, что в скором времени состоятся похороны. Навальный умер в колонии 17 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование причин смерти Навального еще идет.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Тело Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) было отдано его матери Людмиле. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (иноагент в России). «Тело Навального отдали матери. Пока Людмила Ивановна в Салехарде», — написала Кира Ярмыш в X. Она отметила, что в скором времени состоятся похороны. Навальный умер в колонии 17 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование причин смерти Навального еще идет. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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