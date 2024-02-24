Тело Алексея Навального* отдали матери

Алексей Навальный* умер 17 февраля
новость из сюжетаНавальный* скончался в колонии
Тело Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) было отдано его матери Людмиле. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (иноагент в России).
«Тело Навального отдали матери. Пока Людмила Ивановна в Салехарде», — написала Кира Ярмыш в X.
Она отметила, что в скором времени состоятся похороны. Навальный умер в колонии 17 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование причин смерти Навального еще идет.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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