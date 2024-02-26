Жители США накопили рекордный триллион долларов долгов по кредиткам

ФРБ США: американцы накопили рекордный долг в 1,13 трлн долларов по кредиткам

26 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Жители США превысили долги по банковским картам за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году жители США накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. За год он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов. Такие данные передает Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Новость по теме На что влияет госдолг США, и почему он бьет очередной рекорд «В 2023 году американцы накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов», — передают журналисты «Ридус». Они ссылаются на данные бюро, а также мнения экономистов и аналитиков. Последние считают, что уровень зарплат все еще опережает инфляцию в стране и недавно отмечался рост трат американцев, в связи с праздниками. Пик задолженности все еще не превысил данные за 2008 год. Отмечается, что цены все еще превышают обстановку до пандемии коронавируса. Американцы также продолжают сталкиваться с низкой доступностью жилья. Кроме того, государственный долг США в начале 2024 года превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Глава Минфина страны Джаннет Йеллен заявила, что ее пугают такие цифры.

В 2023 году жители США накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. За год он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов. Такие данные передает Федеральный резервный банк Нью-Йорка. «В 2023 году американцы накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов», — передают журналисты «Ридус». Они ссылаются на данные бюро, а также мнения экономистов и аналитиков. Последние считают, что уровень зарплат все еще опережает инфляцию в стране и недавно отмечался рост трат американцев, в связи с праздниками. Пик задолженности все еще не превысил данные за 2008 год. Отмечается, что цены все еще превышают обстановку до пандемии коронавируса. Американцы также продолжают сталкиваться с низкой доступностью жилья. Кроме того, государственный долг США в начале 2024 года превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Глава Минфина страны Джаннет Йеллен заявила, что ее пугают такие цифры.