26 февраля 2024

Жители США накопили рекордный триллион долларов долгов по кредиткам

ФРБ США: американцы накопили рекордный долг в 1,13 трлн долларов по кредиткам
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, валюта, доллар
Жители США превысили долги по банковским картам за 2023 год Фото:

В 2023 году жители США накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. За год он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов. Такие данные передает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

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«В 2023 году американцы накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов», — передают журналисты «Ридус». Они ссылаются на данные бюро, а также мнения экономистов и аналитиков.

Последние считают, что уровень зарплат все еще опережает инфляцию в стране и недавно отмечался рост трат американцев, в связи с праздниками. Пик задолженности все еще не превысил данные за 2008 год. Отмечается, что цены все еще превышают обстановку до пандемии коронавируса. Американцы также продолжают сталкиваться с низкой доступностью жилья.

Кроме того, государственный долг США в начале 2024 года превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Глава Минфина страны Джаннет Йеллен заявила, что ее пугают такие цифры.

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В 2023 году жители США накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. За год он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов. Такие данные передает Федеральный резервный банк Нью-Йорка. «В 2023 году американцы накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов», — передают журналисты «Ридус». Они ссылаются на данные бюро, а также мнения экономистов и аналитиков. Последние считают, что уровень зарплат все еще опережает инфляцию в стране и недавно отмечался рост трат американцев, в связи с праздниками. Пик задолженности все еще не превысил данные за 2008 год. Отмечается, что цены все еще превышают обстановку до пандемии коронавируса. Американцы также продолжают сталкиваться с низкой доступностью жилья. Кроме того, государственный долг США в начале 2024 года превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Глава Минфина страны Джаннет Йеллен заявила, что ее пугают такие цифры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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