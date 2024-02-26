26 февраля 2024

Генсек НАТО усмотрел вину США в сдаче Авдеевки Украиной

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
ВСУ сдали Авдеевку по вине Вашингтона, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал, что ВСУ сдали Авдеевку (ДНР) по вине США. Он выразил озабоченность по поводу задержек в одобрении новой военной помощи Украине, отметив, что это повлияло на ситуацию на поле боя.

«Несмотря на значительную поддержку от Канады и европейских союзников, помощь США жизненно необходима для Украины <…> отсутствие решения от США уже оказало эффект на поле боя. Они ограничивают количество боеприпасов, которые получают военные на линиях фронта, это значительно усложняет украинцам защиту страны. Мы увидели последствия у Авдеевки, которую украинские войска сдали», — передает слова Столтенберга РИА Новости.

Столтенберг также выразил надежду на поддержку со стороны Конгресса США в вопросе выделения дополнительной помощи Украине. Он подчеркнул, что многие американские официальные лица заверили его в наличии большинства в Конгрессе, готового поддержать выделение необходимых пакетов помощи.

Российские войска взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Полностью зачистить город удалось к 26 февраля, уточнял глава ДНР Денис Пушилин.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал, что ВСУ сдали Авдеевку (ДНР) по вине США. Он выразил озабоченность по поводу задержек в одобрении новой военной помощи Украине, отметив, что это повлияло на ситуацию на поле боя. «Несмотря на значительную поддержку от Канады и европейских союзников, помощь США жизненно необходима для Украины <…> отсутствие решения от США уже оказало эффект на поле боя. Они ограничивают количество боеприпасов, которые получают военные на линиях фронта, это значительно усложняет украинцам защиту страны. Мы увидели последствия у Авдеевки, которую украинские войска сдали», — передает слова Столтенберга РИА Новости. Столтенберг также выразил надежду на поддержку со стороны Конгресса США в вопросе выделения дополнительной помощи Украине. Он подчеркнул, что многие американские официальные лица заверили его в наличии большинства в Конгрессе, готового поддержать выделение необходимых пакетов помощи. Российские войска взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Полностью зачистить город удалось к 26 февраля, уточнял глава ДНР Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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