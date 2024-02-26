Группа Qiwi не уверена, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок

27 февраля 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

В Qiwi сомневаются, что выполнят обязательства по продаже бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа Qiwi столкнулась с неопределенностью в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России. Сомнения вызваны недавним отзывом лицензии у «Киви банка», что также может повлиять на планы компании по обратному выкупу акций, рассказали в организации. «В настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в соответствии с оговоренными сроками», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте организации. Согласно договору купли-продажи, изменения в оценке проданных активов не должны влиять на стоимость сделки, отмечают представители Qiwi. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Закрытие офисов в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, однако, вызвало дополнительные вопросы относительно сделки по продаже бизнеса Qiwi.

Группа Qiwi столкнулась с неопределенностью в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России. Сомнения вызваны недавним отзывом лицензии у «Киви банка», что также может повлиять на планы компании по обратному выкупу акций, рассказали в организации. «В настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в соответствии с оговоренными сроками», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте организации. Согласно договору купли-продажи, изменения в оценке проданных активов не должны влиять на стоимость сделки, отмечают представители Qiwi. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Закрытие офисов в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, однако, вызвало дополнительные вопросы относительно сделки по продаже бизнеса Qiwi.