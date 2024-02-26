26 февраля 2024

Группа Qiwi не уверена, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Qiwi сомневаются, что выполнят обязательства по продаже бизнеса Фото:

Группа Qiwi столкнулась с неопределенностью в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России. Сомнения вызваны недавним отзывом лицензии у «Киви банка», что также может повлиять на планы компании по обратному выкупу акций, рассказали в организации.

«В настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в соответствии с оговоренными сроками», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте организации. Согласно договору купли-продажи, изменения в оценке проданных активов не должны влиять на стоимость сделки, отмечают представители Qiwi.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Закрытие офисов в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, однако, вызвало дополнительные вопросы относительно сделки по продаже бизнеса Qiwi.

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Группа Qiwi столкнулась с неопределенностью в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России. Сомнения вызваны недавним отзывом лицензии у «Киви банка», что также может повлиять на планы компании по обратному выкупу акций, рассказали в организации. «В настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в соответствии с оговоренными сроками», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте организации. Согласно договору купли-продажи, изменения в оценке проданных активов не должны влиять на стоимость сделки, отмечают представители Qiwi. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Закрытие офисов в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, однако, вызвало дополнительные вопросы относительно сделки по продаже бизнеса Qiwi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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