Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

27 февраля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Вопрос расширения для БРИКС останется актуальным Фото: официальный сайт Президента РФ На саммите в Казани к объединению БРИКС присоединятся 25 новых государств. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука. В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — рассказал посол ТАСС. Посол отметил, что к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение станут ясными. Также он подчеркнул, что вопрос расширения останется актуальным для объединения. В начале 2024 года к БРИКС официально присоединилась Саудовская Аравия. Сообщалось, что это решение укрепит позиции королевства на мировой арене, ведь в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.

На саммите в Казани к объединению БРИКС присоединятся 25 новых государств. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука. В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — рассказал посол ТАСС. Посол отметил, что к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение станут ясными. Также он подчеркнул, что вопрос расширения останется актуальным для объединения. В начале 2024 года к БРИКС официально присоединилась Саудовская Аравия. Сообщалось, что это решение укрепит позиции королевства на мировой арене, ведь в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.