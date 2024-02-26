Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

На саммите в Казани к объединению БРИКС присоединятся 25 новых государств. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.
В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — рассказал посол ТАСС.
Посол отметил, что к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение станут ясными. Также он подчеркнул, что вопрос расширения останется актуальным для объединения.
В начале 2024 года к БРИКС официально присоединилась Саудовская Аравия. Сообщалось, что это решение укрепит позиции королевства на мировой арене, ведь в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.
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