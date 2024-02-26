26 февраля 2024

Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

© Служба новостей «URA.RU»
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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
Вопрос расширения для БРИКС останется актуальным Фото:

На саммите в Казани к объединению БРИКС присоединятся 25 новых государств. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — рассказал посол ТАСС.

Посол отметил, что к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение станут ясными. Также он подчеркнул, что вопрос расширения останется актуальным для объединения.

В начале 2024 года к БРИКС официально присоединилась Саудовская Аравия. Сообщалось, что это решение укрепит позиции королевства на мировой арене, ведь в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.

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На саммите в Казани к объединению БРИКС присоединятся 25 новых государств. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука. В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — рассказал посол ТАСС. Посол отметил, что к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение станут ясными. Также он подчеркнул, что вопрос расширения останется актуальным для объединения. В начале 2024 года к БРИКС официально присоединилась Саудовская Аравия. Сообщалось, что это решение укрепит позиции королевства на мировой арене, ведь в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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