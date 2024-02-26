В ЯНАО раскрыли подробности конкурса красавиц, который пройдет на Дне оленевода

В Тарко-Сале 3 марта состоится конкурс красоты для представительниц КМНС

В районе реки Пяку-Пур 3 марта пройдет конкурс красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 марта на Дне оленевода состоится конкурс для северных красавиц «Шатута Ни» среди представительниц коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Девушки расскажут о себе и продемонстрируют национальные костюмы. Об этом сообщают представители Пуровского района.

«Самых творческих и талантливых среди представительниц КМНС выберут в рамках районного конкурса „Шатута Ни“. Он пройдет на пуровской земле впервые. Участницы расскажут о себе, продемонстрируют национальные костюмы, творческие номера и поучаствуют в общем дефиле», — написали представители района в telegram-канале.

Также пуровчанки поработают со специалистами бьюти-сферы, примерят платья к финальному конкурсному заданию и поучаствуют в фотосессии. Событие состоится 3 марта с 13:45 до 15:30 на сцене, которую установят на месте проведения праздника в районе реки Пяку-Пур.

Ранее URA.RU рассказывало, что оленевод из Пуровского района пригласил президента РФ Владимира Путина в ЯНАО. Он обещал встретить президента РФ на трех белых оленях. После возвращения домой вместе с семьей, глава Пуровского района Антон Колодин сообщил, что хочет посетить семейства оленеводов.