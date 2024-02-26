26 февраля 2024
25 февраля 2024

В ЯНАО раскрыли подробности конкурса красавиц, который пройдет на Дне оленевода

В Тарко-Сале 3 марта состоится конкурс красоты для представительниц КМНС
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
В районе реки Пяку-Пур 3 марта пройдет конкурс красоты Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 марта на Дне оленевода состоится конкурс для северных красавиц «Шатута Ни» среди представительниц коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Девушки расскажут о себе и продемонстрируют национальные костюмы. Об этом сообщают представители Пуровского района.

«Самых творческих и талантливых среди представительниц КМНС выберут в рамках районного конкурса „Шатута Ни“. Он пройдет на пуровской земле впервые. Участницы расскажут о себе, продемонстрируют национальные костюмы, творческие номера и поучаствуют в общем дефиле», — написали представители района в telegram-канале.

Также пуровчанки поработают со специалистами бьюти-сферы, примерят платья к финальному конкурсному заданию и поучаствуют в фотосессии. Событие состоится 3 марта с 13:45 до 15:30 на сцене, которую установят на месте проведения праздника в районе реки Пяку-Пур.

Ранее URA.RU рассказывало, что оленевод из Пуровского района пригласил президента РФ Владимира Путина в ЯНАО. Он обещал встретить президента РФ на трех белых оленях. После возвращения домой вместе с семьей, глава Пуровского района Антон Колодин сообщил, что хочет посетить семейства оленеводов.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 марта на Дне оленевода состоится конкурс для северных красавиц «Шатута Ни» среди представительниц коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Девушки расскажут о себе и продемонстрируют национальные костюмы. Об этом сообщают представители Пуровского района. «Самых творческих и талантливых среди представительниц КМНС выберут в рамках районного конкурса „Шатута Ни“. Он пройдет на пуровской земле впервые. Участницы расскажут о себе, продемонстрируют национальные костюмы, творческие номера и поучаствуют в общем дефиле», — написали представители района в telegram-канале. Также пуровчанки поработают со специалистами бьюти-сферы, примерят платья к финальному конкурсному заданию и поучаствуют в фотосессии. Событие состоится 3 марта с 13:45 до 15:30 на сцене, которую установят на месте проведения праздника в районе реки Пяку-Пур. Ранее URA.RU рассказывало, что оленевод из Пуровского района пригласил президента РФ Владимира Путина в ЯНАО. Он обещал встретить президента РФ на трех белых оленях. После возвращения домой вместе с семьей, глава Пуровского района Антон Колодин сообщил, что хочет посетить семейства оленеводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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