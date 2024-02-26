26 февраля 2024

Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
В рамках помощи Киеву поставят ракеты дальнего действия, заявил Эммануэль Макрон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о согласии стран Европейского Союза создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Это заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи, посвященной поддержке Украины, которая проходила в Париже.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов. Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — заявил Макрон. Объявление было транслировано в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Ранее страны Запада уже объявляли о различных формах поддержки Украины, включая экономическую помощь и поставки вооружений. В том числе ряд стран подписали соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, включая Италию, Францию и Германию.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о согласии стран Европейского Союза создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Это заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи, посвященной поддержке Украины, которая проходила в Париже. «Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов. Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — заявил Макрон. Объявление было транслировано в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Ранее страны Запада уже объявляли о различных формах поддержки Украины, включая экономическую помощь и поставки вооружений. В том числе ряд стран подписали соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, включая Италию, Францию и Германию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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