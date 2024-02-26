Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о согласии стран Европейского Союза создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Это заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи, посвященной поддержке Украины, которая проходила в Париже.
«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов. Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — заявил Макрон. Объявление было транслировано в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Ранее страны Запада уже объявляли о различных формах поддержки Украины, включая экономическую помощь и поставки вооружений. В том числе ряд стран подписали соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, включая Италию, Францию и Германию.
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