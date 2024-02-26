26 февраля 2024

Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин отметил заслуженного артиста РФ Конкина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, члена общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ Владимира Конкина почетной грамотой президента РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства… наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Конкина Владимира Алексеевича — артиста, члена Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 26 февраля

Конкин снялся в более чем 50 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных» и других.

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Президент России Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, члена общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ Владимира Конкина почетной грамотой президента РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства… наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Конкина Владимира Алексеевича — артиста, члена Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 26 февраля Конкин снялся в более чем 50 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных» и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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