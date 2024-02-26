Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

27 февраля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Путин отметил заслуженного артиста РФ Конкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, члена общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ Владимира Конкина почетной грамотой президента РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства… наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Конкина Владимира Алексеевича — артиста, члена Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 26 февраля Конкин снялся в более чем 50 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных» и других.

Президент России Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, члена общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ Владимира Конкина почетной грамотой президента РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства… наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Конкина Владимира Алексеевича — артиста, члена Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 26 февраля Конкин снялся в более чем 50 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных» и других.