Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

Президент России Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, члена общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ Владимира Конкина почетной грамотой президента РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства… наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Конкина Владимира Алексеевича — артиста, члена Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“, город Москва», —
Конкин снялся в более чем 50 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных» и других.
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