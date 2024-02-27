В Москве заметили ядерные комплексы в рамках подготовки к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, СНВ, ДСНВ, ядерное,  stock
Колонна ПГРК «Ярс» направляется в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая (архивное фото) Фото:

В Москве был замечен ракетный комплекс «Ярс» в рамках подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«На улицах Москвы замечен <…> ракетный комплекс „Ярс“ вместе с многоцелевой машиной сопровождения», — говорится в материале. Ракетный комплекс вместе с автомобилем сопровождения двигался в сторону Подмосковья.

Отмечается, что шла она из города Тейково Ивановской области для подготовки к параду на Красной площади. Сам маршрут колонны проходит через трассу М7. В материале уточняется, что обычно тренировки к 9 мая проходят на подмосковном военном полигоне в Алабине.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается новый ракетный комплекс, который сменит «Ярс». Это будет мобильный комплекс стратегического назначения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве был замечен ракетный комплекс «Ярс» в рамках подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости. «На улицах Москвы замечен <…> ракетный комплекс „Ярс“ вместе с многоцелевой машиной сопровождения», — говорится в материале. Ракетный комплекс вместе с автомобилем сопровождения двигался в сторону Подмосковья. Отмечается, что шла она из города Тейково Ивановской области для подготовки к параду на Красной площади. Сам маршрут колонны проходит через трассу М7. В материале уточняется, что обычно тренировки к 9 мая проходят на подмосковном военном полигоне в Алабине. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается новый ракетный комплекс, который сменит «Ярс». Это будет мобильный комплекс стратегического назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...