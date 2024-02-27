В Москве заметили ядерные комплексы в рамках подготовки к 9 мая

В Москве был замечен ракетный комплекс «Ярс» в рамках подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
«На улицах Москвы замечен <…> ракетный комплекс „Ярс“ вместе с многоцелевой машиной сопровождения», — говорится в материале. Ракетный комплекс вместе с автомобилем сопровождения двигался в сторону Подмосковья.
Отмечается, что шла она из города Тейково Ивановской области для подготовки к параду на Красной площади. Сам маршрут колонны проходит через трассу М7. В материале уточняется, что обычно тренировки к 9 мая проходят на подмосковном военном полигоне в Алабине.
Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается новый ракетный комплекс, который сменит «Ярс». Это будет мобильный комплекс стратегического назначения.
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