В Москве заметили ядерные комплексы в рамках подготовки к 9 мая

27 февраля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Колонна ПГРК «Ярс» направляется в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Москве был замечен ракетный комплекс «Ярс» в рамках подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости. «На улицах Москвы замечен <…> ракетный комплекс „Ярс“ вместе с многоцелевой машиной сопровождения», — говорится в материале. Ракетный комплекс вместе с автомобилем сопровождения двигался в сторону Подмосковья. Отмечается, что шла она из города Тейково Ивановской области для подготовки к параду на Красной площади. Сам маршрут колонны проходит через трассу М7. В материале уточняется, что обычно тренировки к 9 мая проходят на подмосковном военном полигоне в Алабине. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается новый ракетный комплекс, который сменит «Ярс». Это будет мобильный комплекс стратегического назначения.

В Москве был замечен ракетный комплекс «Ярс» в рамках подготовки к Параду Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости. «На улицах Москвы замечен <…> ракетный комплекс „Ярс“ вместе с многоцелевой машиной сопровождения», — говорится в материале. Ракетный комплекс вместе с автомобилем сопровождения двигался в сторону Подмосковья. Отмечается, что шла она из города Тейково Ивановской области для подготовки к параду на Красной площади. Сам маршрут колонны проходит через трассу М7. В материале уточняется, что обычно тренировки к 9 мая проходят на подмосковном военном полигоне в Алабине. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается новый ракетный комплекс, который сменит «Ярс». Это будет мобильный комплекс стратегического назначения.