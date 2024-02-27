ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ

В Евросоюзе (ЕС) согласовали выработку мер по конфискации прибыли от замороженных активов РФ. Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.
«Мы собираемся это сделать [разработать меры по конфискации активов РФ]. Думаю, это вопрос нескольких месяцев», — сказал
Комплекс мер позволит получить до 60 миллиардов евро, которые передадут Украине. Изъятие прибылей от активов является более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов, уверен Лампридис.
В ЕС ранее сомневались в использовании замороженных активов РФ для нужд Украины. На саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако окончательно было лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы.
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