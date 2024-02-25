В ЕС сомневаются в использовании замороженных активов РФ для нужд Украины

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент,  stock
Конфискация российских средств может иметь свои юридические сложности, пишет Corriere della Sera Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз выражает сомнения относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы.

Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются в конфискации российских средств из-за юридических сложностей и возможных последствий для привлекательности еврозоны. Доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро ежегодно. На саммите было указано, что замороженные российские активы не будут разморожены до выплаты «компенсации» Украине, и министры G7 получили задание изучить возможность использования этих активов в соответствии с европейским правом и международными нормами, заключили в материале.

В результате введения санкций против России, начиная с февраля 2022 года, были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов на сумму около 300 миллиардов долларов. Возникли разговоры о возможной конфискации этих активов и использовании их для финансирования восстановления Украины. В ответ на это Кремль заявил о нарушении международного права, а Министерство иностранных дел России охарактеризовало заморозку российских активов как кражу. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, заявил о необходимости более решительных действий со стороны Запада в процессе конфискации замороженных российских активов.

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Европейский союз выражает сомнения относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет газета Corriere della Sera. «Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы. Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются в конфискации российских средств из-за юридических сложностей и возможных последствий для привлекательности еврозоны. Доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро ежегодно. На саммите было указано, что замороженные российские активы не будут разморожены до выплаты «компенсации» Украине, и министры G7 получили задание изучить возможность использования этих активов в соответствии с европейским правом и международными нормами, заключили в материале. В результате введения санкций против России, начиная с февраля 2022 года, были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов на сумму около 300 миллиардов долларов. Возникли разговоры о возможной конфискации этих активов и использовании их для финансирования восстановления Украины. В ответ на это Кремль заявил о нарушении международного права, а Министерство иностранных дел России охарактеризовало заморозку российских активов как кражу. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, заявил о необходимости более решительных действий со стороны Запада в процессе конфискации замороженных российских активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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