В ЕС сомневаются в использовании замороженных активов РФ для нужд Украины

25 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Конфискация российских средств может иметь свои юридические сложности, пишет Corriere della Sera Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз выражает сомнения относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет газета Corriere della Sera. «Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы. Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются в конфискации российских средств из-за юридических сложностей и возможных последствий для привлекательности еврозоны. Доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро ежегодно. На саммите было указано, что замороженные российские активы не будут разморожены до выплаты «компенсации» Украине, и министры G7 получили задание изучить возможность использования этих активов в соответствии с европейским правом и международными нормами, заключили в материале. В результате введения санкций против России, начиная с февраля 2022 года, были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов на сумму около 300 миллиардов долларов. Возникли разговоры о возможной конфискации этих активов и использовании их для финансирования восстановления Украины. В ответ на это Кремль заявил о нарушении международного права, а Министерство иностранных дел России охарактеризовало заморозку российских активов как кражу. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, заявил о необходимости более решительных действий со стороны Запада в процессе конфискации замороженных российских активов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский союз выражает сомнения относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет газета Corriere della Sera. «Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы. Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются в конфискации российских средств из-за юридических сложностей и возможных последствий для привлекательности еврозоны. Доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро ежегодно. На саммите было указано, что замороженные российские активы не будут разморожены до выплаты «компенсации» Украине, и министры G7 получили задание изучить возможность использования этих активов в соответствии с европейским правом и международными нормами, заключили в материале. В результате введения санкций против России, начиная с февраля 2022 года, были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов на сумму около 300 миллиардов долларов. Возникли разговоры о возможной конфискации этих активов и использовании их для финансирования восстановления Украины. В ответ на это Кремль заявил о нарушении международного права, а Министерство иностранных дел России охарактеризовало заморозку российских активов как кражу. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, заявил о необходимости более решительных действий со стороны Запада в процессе конфискации замороженных российских активов.