Курганцам предложили работу в крупнейшем курортном городе России

Сочинское представительство сети автомастерских ищет слесарей среди жителей Курганской области. Компании требуются сотрудники, готовые к переезду. Работодатель обещает зарплату от 150 до 350 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Курганской области. Компания набирает в штат автослесарей. Работать по графику 5/2 предстоит в городе Сочи. Зарплата: 150 000 — 350 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».
В компании предусмотрена оплачиваемая стажировка от недели до трех. Зарплата сдельная — 40% от выработки. Час работы специалиста оплачивается от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от степени ответственности. Сотруднику бесплатно выдается фирменная униформа. Клиентов будет предоставлять компания.
Ранее курганцам предлагали работу с высоким доходом на побережье Черного моря. Компания из Севастополя набирала слесарей-сантехников. Вахтовикам обещают платить до 150 тысяч рублей за 45 смен.
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