26 февраля 2024

Курганцам предложили работу в крупнейшем курортном городе России

Автослесарям из Курганской области предложили 300 000 рублей за работу в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, мотор, автослесарь, ремонт автомобиля, двигатель, обслуживание авто, автомастерская, обслуживание автомобиля, двигатель автомобиля, ремонт двигателя, автомобильная мастерская
Федеральная сеть автотехцентров набирает специалистов среди жителей региона Фото:

Сочинское представительство сети автомастерских ищет слесарей среди жителей Курганской области. Компании требуются сотрудники, готовые к переезду. Работодатель обещает зарплату от 150 до 350 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. Компания набирает в штат автослесарей. Работать по графику 5/2 предстоит в городе Сочи. Зарплата: 150 000 — 350 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».

В компании предусмотрена оплачиваемая стажировка от недели до трех. Зарплата сдельная — 40% от выработки. Час работы специалиста оплачивается от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от степени ответственности. Сотруднику бесплатно выдается фирменная униформа. Клиентов будет предоставлять компания.

Ранее курганцам предлагали работу с высоким доходом на побережье Черного моря. Компания из Севастополя набирала слесарей-сантехников. Вахтовикам обещают платить до 150 тысяч рублей за 45 смен.

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Сочинское представительство сети автомастерских ищет слесарей среди жителей Курганской области. Компании требуются сотрудники, готовые к переезду. Работодатель обещает зарплату от 150 до 350 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Компания набирает в штат автослесарей. Работать по графику 5/2 предстоит в городе Сочи. Зарплата: 150 000 — 350 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании предусмотрена оплачиваемая стажировка от недели до трех. Зарплата сдельная — 40% от выработки. Час работы специалиста оплачивается от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от степени ответственности. Сотруднику бесплатно выдается фирменная униформа. Клиентов будет предоставлять компания. Ранее курганцам предлагали работу с высоким доходом на побережье Черного моря. Компания из Севастополя набирала слесарей-сантехников. Вахтовикам обещают платить до 150 тысяч рублей за 45 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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