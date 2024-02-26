Курганцам предложили работу в крупнейшем курортном городе России

Автослесарям из Курганской области предложили 300 000 рублей за работу в Сочи

27 февраля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Федеральная сеть автотехцентров набирает специалистов среди жителей региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сочинское представительство сети автомастерских ищет слесарей среди жителей Курганской области. Компании требуются сотрудники, готовые к переезду. Работодатель обещает зарплату от 150 до 350 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Компания набирает в штат автослесарей. Работать по графику 5/2 предстоит в городе Сочи. Зарплата: 150 000 — 350 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании предусмотрена оплачиваемая стажировка от недели до трех. Зарплата сдельная — 40% от выработки. Час работы специалиста оплачивается от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от степени ответственности. Сотруднику бесплатно выдается фирменная униформа. Клиентов будет предоставлять компания. Ранее курганцам предлагали работу с высоким доходом на побережье Черного моря. Компания из Севастополя набирала слесарей-сантехников. Вахтовикам обещают платить до 150 тысяч рублей за 45 смен.

Сочинское представительство сети автомастерских ищет слесарей среди жителей Курганской области. Компании требуются сотрудники, готовые к переезду. Работодатель обещает зарплату от 150 до 350 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Компания набирает в штат автослесарей. Работать по графику 5/2 предстоит в городе Сочи. Зарплата: 150 000 — 350 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании предусмотрена оплачиваемая стажировка от недели до трех. Зарплата сдельная — 40% от выработки. Час работы специалиста оплачивается от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от степени ответственности. Сотруднику бесплатно выдается фирменная униформа. Клиентов будет предоставлять компания. Ранее курганцам предлагали работу с высоким доходом на побережье Черного моря. Компания из Севастополя набирала слесарей-сантехников. Вахтовикам обещают платить до 150 тысяч рублей за 45 смен.