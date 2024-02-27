ВС РФ уничтожили киевских сотрудников СБУ в Херсоне

Российские артиллеристы поразили расположение сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом заявил представитель херсонского пророссийского подполья.
«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия», — передает слова представителя подполья ТАСС. Уточняется, что после российского удара многие сотрудники СБУ были ранены, некоторые — убиты.
Ранее представитель организации сопротивления «Русский Херсон» заявил, что агенты СБУ всячески пытаются «задушить» подполье в городе. Однако все старания оказались напрасными. Украинская служба безопасности только помогла подпольщикам изучить методы работы спецслужб Киева.
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