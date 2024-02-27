ВС РФ уничтожили киевских сотрудников СБУ в Херсоне

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Российская артиллерия ударила по сотрудникам СБУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы поразили расположение сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом заявил представитель херсонского пророссийского подполья.

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия», — передает слова представителя подполья ТАСС. Уточняется, что после российского удара многие сотрудники СБУ были ранены, некоторые — убиты.

Ранее представитель организации сопротивления «Русский Херсон» заявил, что агенты СБУ всячески пытаются «задушить» подполье в городе. Однако все старания оказались напрасными. Украинская служба безопасности только помогла подпольщикам изучить методы работы спецслужб Киева.

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Российские артиллеристы поразили расположение сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом заявил представитель херсонского пророссийского подполья. «Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия», — передает слова представителя подполья ТАСС. Уточняется, что после российского удара многие сотрудники СБУ были ранены, некоторые — убиты. Ранее представитель организации сопротивления «Русский Херсон» заявил, что агенты СБУ всячески пытаются «задушить» подполье в городе. Однако все старания оказались напрасными. Украинская служба безопасности только помогла подпольщикам изучить методы работы спецслужб Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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