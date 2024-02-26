Курганский депутат возмутился планами властей по продаже бывшего психдиспансера

Депутат Порубов возмутился желанием продать бывший психдиспансер в Кургане

27 февраля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Курганские власти снова хотят вынести на продажу помещение бывшего психдиспансера по улице Ленина, 27 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат курганской областной думы Валерий Порубов возмутился тем, что власти региона сначала убирают помещение бывшего психдиспансера по улице Ленина, 27 из плана приватизации, а затем снова предлагают вынести его на продажу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комитета облдумы по экономической политике. «Здание по улице Ленина: то мы его включаем, то исключаем, получается мы снова его вносим в план? А зачем? Исключили по просьбе трудящихся ранее. <…> Не срослось?» — заявил Порубов на комитете. Отвечая на вопрос, представители власти отметили, что ранее на это здание у них были планы. Однако для этого проекта они нашли более подходящее помещение. Также они уточнили, что покупатель из Новосибирска до этого уже объявлялся по поводу покупки данного имущества. Кроме этого, на комитете было предложено внести в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022—2024 годы здания бывшего фельдшерско-акушерского пункта в Петуховском округе, так как он больше не пригоден для оказания медпомощи. Также планируется вынести на торги складское здание в селе Юлдус (Шадринский округ Курганской области). Ранее URA.RU писало, что курганские власти планировали продать помещения бывшего психдиспансера по улице Ленина за 24,5 млн рублей. Инсайдеры обсуждали, что на его месте планировали разместить частную клинику. Сообщалось, что компания владельца сети ресторанов из Новосибирска пыталась приобрести недвижимость, но в участии в торгах ей было отказано, так как власти региона передумали продавать имущество Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат курганской областной думы Валерий Порубов возмутился тем, что власти региона сначала убирают помещение бывшего психдиспансера по улице Ленина, 27 из плана приватизации, а затем снова предлагают вынести его на продажу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комитета облдумы по экономической политике. «Здание по улице Ленина: то мы его включаем, то исключаем, получается мы снова его вносим в план? А зачем? Исключили по просьбе трудящихся ранее. <…> Не срослось?» — заявил Порубов на комитете. Отвечая на вопрос, представители власти отметили, что ранее на это здание у них были планы. Однако для этого проекта они нашли более подходящее помещение. Также они уточнили, что покупатель из Новосибирска до этого уже объявлялся по поводу покупки данного имущества. Кроме этого, на комитете было предложено внести в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022—2024 годы здания бывшего фельдшерско-акушерского пункта в Петуховском округе, так как он больше не пригоден для оказания медпомощи. Также планируется вынести на торги складское здание в селе Юлдус (Шадринский округ Курганской области). Ранее URA.RU писало, что курганские власти планировали продать помещения бывшего психдиспансера по улице Ленина за 24,5 млн рублей. Инсайдеры обсуждали, что на его месте планировали разместить частную клинику. Сообщалось, что компания владельца сети ресторанов из Новосибирска пыталась приобрести недвижимость, но в участии в торгах ей было отказано, так как власти региона передумали продавать имущество