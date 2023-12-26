Компании владельца сети ресторанов не дали купить помещения бывшего психдиспансера в Кургане

В Кургане сорвались торги по продаже помещений бывшего психдиспансера за 24 млн

27 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Помещения бывшего психдиспансера в Кургане продавали за 24,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компании «Солнечный день Западная Сибирь», которой владеет владелец крупной сети ресторанов Сергей Решилов из Новосибирска, отказали в участии в аукционе по продаже помещений бывшего психдиспансера в Кургане. Об этом сообщается в решении комиссии, размещенной на сайте торгов. «Участник (заявитель): ООО „Солнечный день Западная Сибирь“, г. Новосибирск. Не допущен до аукциона. Причина для отказа в допуске: представлены не все документы или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ», — говорится в документе. Аукцион был признан не состоявшимся. По данным сервиса СБИС, фирма «Солнечный день Западная Сибирь» занимается гостиничной деятельностью и доставкой еды. Ее владельцу Сергею Решилову также принадлежит сеть ресторанов «Солнечный день и Мамма Маргарита», имеющей выручку в 1,2 млрд рублей. Бывшее отделение диспансера Курганской областной психоневрологической больницы («КОПНБ») располагается на первом этаже в доме №27 по улице Ленина. Помещения общей площадью более 374 квадратов были выставлены на аукцион за 24,5 млн рублей. Инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера возможно может появиться частная клиника. Однако позже курганские чиновники передумали продавать помещения и предложили исключить их из плана приватизации госимущества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании «Солнечный день Западная Сибирь», которой владеет владелец крупной сети ресторанов Сергей Решилов из Новосибирска, отказали в участии в аукционе по продаже помещений бывшего психдиспансера в Кургане. Об этом сообщается в решении комиссии, размещенной на сайте торгов. «Участник (заявитель): ООО „Солнечный день Западная Сибирь“, г. Новосибирск. Не допущен до аукциона. Причина для отказа в допуске: представлены не все документы или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ», — говорится в документе. Аукцион был признан не состоявшимся. По данным сервиса СБИС, фирма «Солнечный день Западная Сибирь» занимается гостиничной деятельностью и доставкой еды. Ее владельцу Сергею Решилову также принадлежит сеть ресторанов «Солнечный день и Мамма Маргарита», имеющей выручку в 1,2 млрд рублей. Бывшее отделение диспансера Курганской областной психоневрологической больницы («КОПНБ») располагается на первом этаже в доме №27 по улице Ленина. Помещения общей площадью более 374 квадратов были выставлены на аукцион за 24,5 млн рублей. Инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера возможно может появиться частная клиника. Однако позже курганские чиновники передумали продавать помещения и предложили исключить их из плана приватизации госимущества.