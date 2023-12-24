Правительство изменило решение по продаже бывшего курганского диспансера

25 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Планы на бывший диспансер по улице Ленина у властей изменились (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшее помещение психоневрологического диспансера в Кургане по улице Ленина, 27 власти намерены исключить из плана приватизации госимущества. Об этом сообщил с заседания комитета облдумы по экономической политике корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии. «Предлагаем исключить <…> помещение, которое недавно включали в прогнозный план — Ленина, 27», — сказала директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина на заседании. Это был единственный объект, который рассматривали на заседании комитета к исключению. Использоваться помещение будет иначе, по словам Юрьевой. Также корреспондент передал, что департаментом было предложено дополнительно включить в план программы приватизации на 2022—2024 годы 11 объектов недвижимости. Кроме того, включить намерены еще 14 объектов движимого имущества. Ранее URA.RU писало, что курганский психоневрологический диспансер якобы намеревались продать под частную клинику. Помещение продавали за 24,5 млн рублей.

Бывшее помещение психоневрологического диспансера в Кургане по улице Ленина, 27 власти намерены исключить из плана приватизации госимущества. Об этом сообщил с заседания комитета облдумы по экономической политике корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии. «Предлагаем исключить <…> помещение, которое недавно включали в прогнозный план — Ленина, 27», — сказала директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина на заседании. Это был единственный объект, который рассматривали на заседании комитета к исключению. Использоваться помещение будет иначе, по словам Юрьевой. Также корреспондент передал, что департаментом было предложено дополнительно включить в план программы приватизации на 2022—2024 годы 11 объектов недвижимости. Кроме того, включить намерены еще 14 объектов движимого имущества. Ранее URA.RU писало, что курганский психоневрологический диспансер якобы намеревались продать под частную клинику. Помещение продавали за 24,5 млн рублей.