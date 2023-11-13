В Кугане выставили на продажу помещение психоневрологической больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают возможное появление частной клиники на месте бывшего отделения психоневрологического диспансера по улице Ленина 27. Власти уже выставили помещение на аукцион за десятки миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Бывший психдиспансер в центре Кургана может стать частной клиникой. Помещение соответствует всем санитарным нормам, имеет всю необходимую документацию. Поэтом проблем с оформлением медучреждения не должно возникнуть. Чиновники уже ищут инвесторов, которые купят помещение под коммерческие цели», — рассказал инсайдер.

Бывшее диспансерное отделение Курганской областной психоневрологической больницы («КОПНБ»), расположенное на первом этаже в доме №27 по улице Ленина, выставлено на продажу за 24,5 млн рублей. Общая площадь нежилого помещения составляет более 374 квадратных метров. Согласно данным сайта торгов, аукцион пройдет в конце декабря 2023 года.

Психдиспансер переехал из здания в центре города весной этого года. Отделение ГКУ «КОПНБ» разместили в здании бывшей взрослой поликлиники №1 в поселке Механический. Принимать пациентов по адресу начали уже с 10 апреля.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти распродали здания больниц бизнесменам под коммерцию. На торгах были реализованы помещения детских поликлиник по улице Томина, 106 и шестом микрорайоне Заозерного. Также на аукционе был продан бывший физиокабинет по Ленина, 11. Всего с продажи нежилых объектов было выручено свыше 34 млн рублей. План приватизации этих помещений в марте был согласован большинством депутатов облдумы.

Курганские власти выставили на продажу помещение бывшего психдиспансера за 24,5 млн рублей Фото: сайт «ГИС Торги»