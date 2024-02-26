Власти Перми расторгли соглашения с сервисами аренды самокатов

Кикшеринг закрываться не планирует Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мэрия Перми в одностороннем порядке расторгла соглашения с компаниями Whoosh и «Юрент», которые занимались прокатом электросамокатов в городе. В администрации пояснили, что сервисы нарушали договоренности. Кроме того, в России начали действовать новые правила дорожного движения.

«Наблюдались многочисленные нарушения условий со стороны кикшеринговых компаний в части размещения СИМ в не установленных соглашением местах. Кроме того, 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, в соответствии с которыми СИМ отнесены к категории транспортных средств», — сообщили порталу 59.ru в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Теперь регулировать работу самокатов будет региональное министерство транспорта. В ведомстве создали специальную рабочую группу, но она пока ни разу не собиралась. В Whoosh и «Юрент» с претензиями мэрии не согласились, но и отказываться от работы в Перми они не намерены.

Ранее в рамках соглашения с мэрией сервисы кикшеринга ограничивали скорость самокатов, вводился запрет их использования на определенных территориях. В феврале 2024 года стало известно, что власти хотят запретить размещение электросамокатов в центре Перми. Якобы об этом попросили горожане.