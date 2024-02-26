26 февраля 2024

«Сургутнефтегаз» открывает свои санатории на Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых в Крыму, крым, лето, черное море, вид с высоты, отдых, туристы, туризм, мыс фиолент
В марте открываются здравницы «Сургутнефтегаза» на Черном море Фото:

«Сургутнефтегаз» открывает санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», расположенные на побережье Черного моря в Краснодарском крае. В пресс-службе компании корреспонденту URA.RU сообщили, что первые заезды запланированы на март.

«В „Сургутнефтегазе“ начинается оздоровительный сезон 2024 года в санаториях компании в Краснодарском крае. Даты заездов согласованы: „Нефтяник Сибири“ — с 28 марта по 31 октября, „Лермонтово“ — с 25 апреля по 31 октября», — рассказал представитель «Сургутнефтегаза».

На черноморском побережье у «Сургутнефтегаза» также расположен детский санаторий «Юный нефтяник». Информацию об открытии этой здравницы пока не подтвердили.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» приостановил деятельность санаториев в Краснодарском крае. Здравницы были закрыты до 31 декабря 2023 года.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сургутнефтегаз» открывает санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», расположенные на побережье Черного моря в Краснодарском крае. В пресс-службе компании корреспонденту URA.RU сообщили, что первые заезды запланированы на март. «В „Сургутнефтегазе“ начинается оздоровительный сезон 2024 года в санаториях компании в Краснодарском крае. Даты заездов согласованы: „Нефтяник Сибири“ — с 28 марта по 31 октября, „Лермонтово“ — с 25 апреля по 31 октября», — рассказал представитель «Сургутнефтегаза». На черноморском побережье у «Сургутнефтегаза» также расположен детский санаторий «Юный нефтяник». Информацию об открытии этой здравницы пока не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» приостановил деятельность санаториев в Краснодарском крае. Здравницы были закрыты до 31 декабря 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...