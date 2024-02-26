«Сургутнефтегаз» открывает свои санатории на Черном море

27 февраля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

В марте открываются здравницы «Сургутнефтегаза» на Черном море Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Сургутнефтегаз» открывает санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», расположенные на побережье Черного моря в Краснодарском крае. В пресс-службе компании корреспонденту URA.RU сообщили, что первые заезды запланированы на март. «В „Сургутнефтегазе“ начинается оздоровительный сезон 2024 года в санаториях компании в Краснодарском крае. Даты заездов согласованы: „Нефтяник Сибири“ — с 28 марта по 31 октября, „Лермонтово“ — с 25 апреля по 31 октября», — рассказал представитель «Сургутнефтегаза». На черноморском побережье у «Сургутнефтегаза» также расположен детский санаторий «Юный нефтяник». Информацию об открытии этой здравницы пока не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» приостановил деятельность санаториев в Краснодарском крае. Здравницы были закрыты до 31 декабря 2023 года.

«Сургутнефтегаз» открывает санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», расположенные на побережье Черного моря в Краснодарском крае. В пресс-службе компании корреспонденту URA.RU сообщили, что первые заезды запланированы на март. «В „Сургутнефтегазе“ начинается оздоровительный сезон 2024 года в санаториях компании в Краснодарском крае. Даты заездов согласованы: „Нефтяник Сибири“ — с 28 марта по 31 октября, „Лермонтово“ — с 25 апреля по 31 октября», — рассказал представитель «Сургутнефтегаза». На черноморском побережье у «Сургутнефтегаза» также расположен детский санаторий «Юный нефтяник». Информацию об открытии этой здравницы пока не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» приостановил деятельность санаториев в Краснодарском крае. Здравницы были закрыты до 31 декабря 2023 года.