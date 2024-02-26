Жителям ХМАО грозит тюремный срок за хранение охотничьего пороха

27 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Два жителя Нягани незаконно хранили охотничий бездымный порох в железных банках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На двух жителей Нягани возбудили уголовные дела за незаконное хранение охотничьего бездымного пороха. Взрывчатое вещество содержалось в железных банках в домашнем сейфе. Подозреваемым грозит срок до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Как поясняет один из подозреваемых, ранее он являлся охотником и имел соответствующую лицензию на осуществление данной деятельности. Когда срок документа истек, он не стал его продлевать, а оружие сдал. Порох остался и хранился в банках в домашнем сейфе. Изъятый порох, массой чуть более одного килограмма, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства выстрелов. У другого жителя Нягани полицейскими изъято порядка 200 граммов, незаконно хранящегося бездымного пороха», — говорится в сообщении.



Югорчанам грозит срок лишения свободы до восьми лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Ранее URA.RU сообщало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина держал в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

На двух жителей Нягани возбудили уголовные дела за незаконное хранение охотничьего бездымного пороха. Взрывчатое вещество содержалось в железных банках в домашнем сейфе. Подозреваемым грозит срок до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Как поясняет один из подозреваемых, ранее он являлся охотником и имел соответствующую лицензию на осуществление данной деятельности. Когда срок документа истек, он не стал его продлевать, а оружие сдал. Порох остался и хранился в банках в домашнем сейфе. Изъятый порох, массой чуть более одного килограмма, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства выстрелов. У другого жителя Нягани полицейскими изъято порядка 200 граммов, незаконно хранящегося бездымного пороха», — говорится в сообщении. Югорчанам грозит срок лишения свободы до восьми лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина держал в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.