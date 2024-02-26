26 февраля 2024

Жителям ХМАО грозит тюремный срок за хранение охотничьего пороха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., порох
Два жителя Нягани незаконно хранили охотничий бездымный порох в железных банках Фото:

На двух жителей Нягани возбудили уголовные дела за незаконное хранение охотничьего бездымного пороха. Взрывчатое вещество содержалось в железных банках в домашнем сейфе. Подозреваемым грозит срок до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Как поясняет один из подозреваемых, ранее он являлся охотником и имел соответствующую лицензию на осуществление данной деятельности. Когда срок документа истек, он не стал его продлевать, а оружие сдал. Порох остался и хранился в банках в домашнем сейфе. Изъятый порох, массой чуть более одного килограмма, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства выстрелов. У другого жителя Нягани полицейскими изъято порядка 200 граммов, незаконно хранящегося бездымного пороха», — говорится в сообщении.

Югорчанам грозит срок лишения свободы до восьми лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина держал в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

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На двух жителей Нягани возбудили уголовные дела за незаконное хранение охотничьего бездымного пороха. Взрывчатое вещество содержалось в железных банках в домашнем сейфе. Подозреваемым грозит срок до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Как поясняет один из подозреваемых, ранее он являлся охотником и имел соответствующую лицензию на осуществление данной деятельности. Когда срок документа истек, он не стал его продлевать, а оружие сдал. Порох остался и хранился в банках в домашнем сейфе. Изъятый порох, массой чуть более одного килограмма, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства выстрелов. У другого жителя Нягани полицейскими изъято порядка 200 граммов, незаконно хранящегося бездымного пороха», — говорится в сообщении. Югорчанам грозит срок лишения свободы до восьми лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что на жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина держал в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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