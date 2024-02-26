26 февраля 2024

В лесу под Екатеринбургом нашли тело парня

21-летнего жителя Екатеринбурга Никиту Лебедя, пропавшего осенью, нашли мертвым
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек пропал 21 октября Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвым 21-летнего Никиту Лебедя, который пропал осенью 2023 года. Информацию о гибели юноши URA.RU сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лис.

«Найден, погиб», — сказала Лис. Она отметила, что причина смерти ей неизвестна.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. На момент публикации новости ответ не поступил.

Никита Лебедь пропал на Уралмаше. Перед уходом из дома молодой человек сказал маме, что пошел забрать заказ из пункта выдачи, но домой так и не вернулся. Тогда на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска. Никиту искали в лесу.

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В Екатеринбурге нашли мертвым 21-летнего Никиту Лебедя, который пропал осенью 2023 года. Информацию о гибели юноши URA.RU сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лис. «Найден, погиб», — сказала Лис. Она отметила, что причина смерти ей неизвестна. Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. На момент публикации новости ответ не поступил. Никита Лебедь пропал на Уралмаше. Перед уходом из дома молодой человек сказал маме, что пошел забрать заказ из пункта выдачи, но домой так и не вернулся. Тогда на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска. Никиту искали в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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