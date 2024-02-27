ФСБ пресекла теракт с химоружием в Запорожской области. Видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала троих украинцев, пытавшихся совершить теракт Фото:

В Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом — прим. URA.RU). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО „BZ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что препараты, изъятые у злоумышленников, применяются для создания химоружия массового поражения и были разработаны в США.

Всего ФСБ задержала троих граждан Украины. Против них возбудили уголовные дела за разработку и производство оружия массового поражения и теракт.

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В Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом — прим. URA.RU). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. «Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО „BZ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что препараты, изъятые у злоумышленников, применяются для создания химоружия массового поражения и были разработаны в США. Всего ФСБ задержала троих граждан Украины. Против них возбудили уголовные дела за разработку и производство оружия массового поражения и теракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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