В Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом — прим. URA.RU). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
«Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО „BZ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что препараты, изъятые у злоумышленников, применяются для создания химоружия массового поражения и были разработаны в США.
Всего ФСБ задержала троих граждан Украины. Против них возбудили уголовные дела за разработку и производство оружия массового поражения и теракт.
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