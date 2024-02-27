ФСБ пресекла теракт с химоружием в Запорожской области. Видео

27 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала троих украинцев, пытавшихся совершить теракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом — прим. URA.RU). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. «Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО „BZ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что препараты, изъятые у злоумышленников, применяются для создания химоружия массового поражения и были разработаны в США. Всего ФСБ задержала троих граждан Украины. Против них возбудили уголовные дела за разработку и производство оружия массового поражения и теракт.

В Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (холиноблокатор, являющийся психохимическим боевым отравляющим веществом — прим. URA.RU). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. «Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО „BZ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что препараты, изъятые у злоумышленников, применяются для создания химоружия массового поражения и были разработаны в США. Всего ФСБ задержала троих граждан Украины. Против них возбудили уголовные дела за разработку и производство оружия массового поражения и теракт.