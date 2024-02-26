Жительница ХМАО пожаловалась на многочасовые очереди в перинатальном центре

Беременные женщины Нижневартовска вынуждены сидеть в очереди более 4-х часов

27 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Женщина так и не попала на прием после 4-х часов ожидания Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали. Об этом Татьяна (имя изменено) рассказала журналисту агентства URA.RU. «Я приехала на госпитализацию в отделение патологии беременности на последнем месяце беременности. В очереди было очень много женщин на поздних сроках, как и я. Кто-то просидел в очереди больше двух часов, я же все четыре и даже больше. Когда мне стало плохо из-за духоты и общего состояния, я попросила воды, но мне сказали, что кулеров нет. В итоге меня так и не успели принять и посоветовали сходить на осмотр в роддом», — рассказала женщина. В перинатальном центре в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали отрицать наличие очередей в отделении. «Везде есть очереди, не только у нас. У нас хватает персонала, две акушерки сидят. На одного человека уходит по 15 минут, как правило. С иногородними получается дольше — минут 20-30», — сообщили в медучреждении. Также по данному вопросу журналист направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она рассказала о системе медицинских и перинатальных центров округа, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали. Об этом Татьяна (имя изменено) рассказала журналисту агентства URA.RU. «Я приехала на госпитализацию в отделение патологии беременности на последнем месяце беременности. В очереди было очень много женщин на поздних сроках, как и я. Кто-то просидел в очереди больше двух часов, я же все четыре и даже больше. Когда мне стало плохо из-за духоты и общего состояния, я попросила воды, но мне сказали, что кулеров нет. В итоге меня так и не успели принять и посоветовали сходить на осмотр в роддом», — рассказала женщина. В перинатальном центре в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали отрицать наличие очередей в отделении. «Везде есть очереди, не только у нас. У нас хватает персонала, две акушерки сидят. На одного человека уходит по 15 минут, как правило. С иногородними получается дольше — минут 20-30», — сообщили в медучреждении. Также по данному вопросу журналист направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она рассказала о системе медицинских и перинатальных центров округа, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов.