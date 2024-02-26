26 февраля 2024

В Тюмени мать тяжелобольного ребенка получила лекарства после суда

Тюменская прокуратура провела проверку из-за нарушения прав ребенка-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многопрофильная клиника Реабилитация доктора Волковой. Екатеринбург, лечение, больничная палата, клиника, болница, инвалидное кресло, хоспис, реабилитация после болезни, кресло каталка
Тюменскому ребенку с ограниченными возможностями здоровья не выдавали льготные препараты почти год Фото:

В Тюмени ребенку-инвалиду почти год не выдавали льготные лекарства, назначенные врачом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, препараты были выделены после иска от ведомства к департаменту здравоохранения.

«Установлено, что дочери заявительницы с 2012 года установлена инвалидность. Поликлиникой в предоставлении лекарственного препарата за счет средств регионального бюджета в марте прошлого года необоснованно отказано. После прокурорского реагирования возобновлено льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида. По иску прокуратуры департаментом здравоохранения области заявительнице в полном объеме возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки ведомства в доме, где проживает тюменка, установлены две подъемные площадки — у входа и в подъезде. Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав пожилой тюменки-инвалида.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени ребенку-инвалиду почти год не выдавали льготные лекарства, назначенные врачом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, препараты были выделены после иска от ведомства к департаменту здравоохранения. «Установлено, что дочери заявительницы с 2012 года установлена инвалидность. Поликлиникой в предоставлении лекарственного препарата за счет средств регионального бюджета в марте прошлого года необоснованно отказано. После прокурорского реагирования возобновлено льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида. По иску прокуратуры департаментом здравоохранения области заявительнице в полном объеме возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты», — говорится в сообщении. Отмечается, что после проверки ведомства в доме, где проживает тюменка, установлены две подъемные площадки — у входа и в подъезде. Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав пожилой тюменки-инвалида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...