В Тюмени мать тяжелобольного ребенка получила лекарства после суда

Тюменская прокуратура провела проверку из-за нарушения прав ребенка-инвалида

27 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Тюменскому ребенку с ограниченными возможностями здоровья не выдавали льготные препараты почти год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ребенку-инвалиду почти год не выдавали льготные лекарства, назначенные врачом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, препараты были выделены после иска от ведомства к департаменту здравоохранения. «Установлено, что дочери заявительницы с 2012 года установлена инвалидность. Поликлиникой в предоставлении лекарственного препарата за счет средств регионального бюджета в марте прошлого года необоснованно отказано. После прокурорского реагирования возобновлено льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида. По иску прокуратуры департаментом здравоохранения области заявительнице в полном объеме возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты», — говорится в сообщении. Отмечается, что после проверки ведомства в доме, где проживает тюменка, установлены две подъемные площадки — у входа и в подъезде. Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав пожилой тюменки-инвалида.

В Тюмени ребенку-инвалиду почти год не выдавали льготные лекарства, назначенные врачом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, препараты были выделены после иска от ведомства к департаменту здравоохранения. «Установлено, что дочери заявительницы с 2012 года установлена инвалидность. Поликлиникой в предоставлении лекарственного препарата за счет средств регионального бюджета в марте прошлого года необоснованно отказано. После прокурорского реагирования возобновлено льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида. По иску прокуратуры департаментом здравоохранения области заявительнице в полном объеме возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты», — говорится в сообщении. Отмечается, что после проверки ведомства в доме, где проживает тюменка, установлены две подъемные площадки — у входа и в подъезде. Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав пожилой тюменки-инвалида.