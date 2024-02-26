26 февраля 2024

Пермский прокурор напомнил о роли вора в законе в деле «положенца» Марика

В Перми начался суд над криминальным авторитетом Маратом Мусиным по кличке Марик
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Стартовал судебный процесс над Мариком (архивное фото) Фото:

В Пермском краевом суде стартовал процесс по делу Марата Мусина по кличке Марик, которого обвиняют по уголовным статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и участии в экстремистском сообществе. Как ранее рассказывало URA.RU, Марика, который отбывал в колонии №9 срок, «положенцем» назначил вор в законе Чиро Шония. В суде прокурор рассказала, что дал Мусину этот статус.

«Мусин стал назначать „смотрящих“ за отрядами, выполнять функции третейского судьи в спорах между зеками, собирать деньги и имущество в общак колонии и заниматься их распределением. Кроме того, Марик запретил осужденным употреблять алкоголь без его разрешения, а также занялся организацией азартных игр. 15 и 30 числа каждого месяца он организовывал „поминовение“ умерших воров в законе», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выступление прокурора Елены Третьяковой.

Задержали Марата Мусина за пропаганду АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) в феврале 2023 года. Незаконной деятельностью он занимался с 30 октября 2020 по 1 января 2021 года, сообщали следователи.

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В Пермском краевом суде стартовал процесс по делу Марата Мусина по кличке Марик, которого обвиняют по уголовным статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и участии в экстремистском сообществе. Как ранее рассказывало URA.RU, Марика, который отбывал в колонии №9 срок, «положенцем» назначил вор в законе Чиро Шония. В суде прокурор рассказала, что дал Мусину этот статус. «Мусин стал назначать „смотрящих“ за отрядами, выполнять функции третейского судьи в спорах между зеками, собирать деньги и имущество в общак колонии и заниматься их распределением. Кроме того, Марик запретил осужденным употреблять алкоголь без его разрешения, а также занялся организацией азартных игр. 15 и 30 числа каждого месяца он организовывал „поминовение“ умерших воров в законе», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выступление прокурора Елены Третьяковой. Задержали Марата Мусина за пропаганду АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) в феврале 2023 года. Незаконной деятельностью он занимался с 30 октября 2020 по 1 января 2021 года, сообщали следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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