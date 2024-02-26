В ЯНАО ветхое жилье утопает в воде из-за оттепели

В Лабытнанги прорвало батарею в аварийном доме с протекающей крышей

27 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

На Ямале аварийные дома заливает водой из-за таяния снега Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Аварийный дом в Лабытнанги (ЯНАО) с приходом тепла утопает в воде. В жилище протекает крыша, а батарея, установленная в подъезде, лопнула, сообщают горожане в социальной сети. «Дом признан аварийным в 2017 году. Это Геофизическая дом 16. Пришло тепло, дом начал играть снова. Вот и батарея в подъезде не выдержала лопнула. Вода струей бежит на счетчик электроснабжения! Вызвали управляющую компанию — перекрыли», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что управляющая компания ликвидировала прорыв, батарея заменена. «По вопросу ремонта крыши жителям конкретной квартиры необходимо обратиться в управляющую компанию официально. Кроме того, для расселения аварийных домов на территории Лабытнанги строится 15 домов. Ускорить переселение из аварийного дома помогают действующие на территории автономного округа жилищные программы. Предлагаем жителям обращаться в управление жилищной политики Администрации города», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о коммунальной аварии в жилом доме Надыма (ЯНАО). Жильцы дома не могли найти соседа, который затопил их квартиры. Из-за этого горожане остались без воды на долгое время.

Аварийный дом в Лабытнанги (ЯНАО) с приходом тепла утопает в воде. В жилище протекает крыша, а батарея, установленная в подъезде, лопнула, сообщают горожане в социальной сети. «Дом признан аварийным в 2017 году. Это Геофизическая дом 16. Пришло тепло, дом начал играть снова. Вот и батарея в подъезде не выдержала лопнула. Вода струей бежит на счетчик электроснабжения! Вызвали управляющую компанию — перекрыли», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что управляющая компания ликвидировала прорыв, батарея заменена. «По вопросу ремонта крыши жителям конкретной квартиры необходимо обратиться в управляющую компанию официально. Кроме того, для расселения аварийных домов на территории Лабытнанги строится 15 домов. Ускорить переселение из аварийного дома помогают действующие на территории автономного округа жилищные программы. Предлагаем жителям обращаться в управление жилищной политики Администрации города», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о коммунальной аварии в жилом доме Надыма (ЯНАО). Жильцы дома не могли найти соседа, который затопил их квартиры. Из-за этого горожане остались без воды на долгое время.