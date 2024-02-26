В Тюмени после жалоб родителей отремонтируют школу

В Тюмени отремонтируют корпус школы №51 на улице Школьной. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее родители учеников жаловались на состояние учреждения и предполагали, что его планируют снести.
«Проектная документация на капитальный ремонт здания и благоустройство территории школы № 51 (ул. Школьная, 9а) разработана и направлена для прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. Вопрос о выделении средств на проведение капитального ремонта объекта будет рассмотрен администрацией города после получения положительного заключения государственной экспертизы», — сообщили в городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили (Тюменская область) построят новую школу. Власти заключили контракт на проектирование учреждения, площадь здания составит 21 тысячу квадратных метров.
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