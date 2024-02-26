Посмотреть трансляцию в кинотеатре смогут только те, кто успел забронировать билет
Жители Перми забронировали все места на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое покажут в кинотеатре «Синема 5» 29 февраля. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе.
«Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция). Свободных мест нет», — сказано на сайте кинотеатра «Синема 5».
Ранее стало известно, что в пермском кинотеатре «Синема 5» покажут прямую трансляцию послания президента РФ Федеральному собранию. Билет можно было забронировать бесплатно.
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