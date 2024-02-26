26 февраля 2024

Пермяки скупили все билеты на послание Путина после публикации в СМИ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Билеты на фильм "Матильда". Екатеринбург, касса, кинотеатр салют
Посмотреть трансляцию в кинотеатре смогут только те, кто успел забронировать билет Фото:

Жители Перми забронировали все места на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое покажут в кинотеатре «Синема 5» 29 февраля. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе.

«Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция). Свободных мест нет», — сказано на сайте кинотеатра «Синема 5».

Ранее стало известно, что в пермском кинотеатре «Синема 5» покажут прямую трансляцию послания президента РФ Федеральному собранию. Билет можно было забронировать бесплатно.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми забронировали все места на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое покажут в кинотеатре «Синема 5» 29 февраля. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе. «Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция). Свободных мест нет», — сказано на сайте кинотеатра «Синема 5». Ранее стало известно, что в пермском кинотеатре «Синема 5» покажут прямую трансляцию послания президента РФ Федеральному собранию. Билет можно было забронировать бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...