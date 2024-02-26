26 февраля 2024

В Березниках вновь обещают глобальное отключение воды

В Березниках коммунальщики отключат воду с 1 по 3 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды не будет с 1 по 3 марта Фото:

В Березниках Пермского края, а также близлежащих деревнях и селах жителям вечером 1 марта отключат воду. Под отключение попадут почти 250 многоквартирных и десятки частных домов в Березниках, школы и детсады. Также воды не будет в поселке Семино и деревнях Нартовка, Зырянка, Чкалово, Суханово, Н. Посад, Круглый Рудник. Об этом уже минимум в третий раз предупреждает Березниковская водоснабжающая компания.

«На водоводе в районе р. Быгель и контррезервуаре выявлены дефекты. Для устранения необходимо отключение воды с 23:00 1 марта до 22:00 3 марта. Из-за дефектов в некоторых районах города уже несколько дней наблюдается низкое давление или частичное отсутствие воды», — объясняют коммунальщики причины отключения на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликован полный список адресов, где не будет воды.

О глобальном отключении власти Березников предупреждали жителей в середине февраля, но позже отменили свое решение. По словам местных жителей, такая «ложная тревога» случалась уже не раз. Приступить к ремонту не могли из-за морозов.

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В Березниках Пермского края, а также близлежащих деревнях и селах жителям вечером 1 марта отключат воду. Под отключение попадут почти 250 многоквартирных и десятки частных домов в Березниках, школы и детсады. Также воды не будет в поселке Семино и деревнях Нартовка, Зырянка, Чкалово, Суханово, Н. Посад, Круглый Рудник. Об этом уже минимум в третий раз предупреждает Березниковская водоснабжающая компания. «На водоводе в районе р. Быгель и контррезервуаре выявлены дефекты. Для устранения необходимо отключение воды с 23:00 1 марта до 22:00 3 марта. Из-за дефектов в некоторых районах города уже несколько дней наблюдается низкое давление или частичное отсутствие воды», — объясняют коммунальщики причины отключения на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликован полный список адресов, где не будет воды. О глобальном отключении власти Березников предупреждали жителей в середине февраля, но позже отменили свое решение. По словам местных жителей, такая «ложная тревога» случалась уже не раз. Приступить к ремонту не могли из-за морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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