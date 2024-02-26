26 февраля 2024

Жительница ХМАО сделала бизнес на чипсах из ягеля и маринованных грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, чипсы, еда
Жительница Покачей стала производителем органических чипсов из ягеля и маринованных грибов Фото:

Жительница Покачей Ольга Клищенко стала первым в России производителем органических чипсов из ягеля и маринованных грибов. Продукция получила официальный статус «органик», сообщили в пресс-службе Роскачества.

«В России появился первый производитель органических маринованных грибов — ИП Клищенко О. А. из города Покачи. Производитель сертифицировал в Роскачестве грибы маринованные (белые и лисички), а также ягель и чипсы из ягеля на соответствие требованиям органического производства. Органическая сертификация подтверждает, что продукция произведена максимально экологичным способом и полностью соответствует требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении.

Клищенко стала седьмым органическим производителем в ХМАО. В 2022 году в регионе статус «органик» получили пять компаний.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО попал в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов. Округ занял четвертое место среди регионов России.

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Жительница Покачей Ольга Клищенко стала первым в России производителем органических чипсов из ягеля и маринованных грибов. Продукция получила официальный статус «органик», сообщили в пресс-службе Роскачества. «В России появился первый производитель органических маринованных грибов — ИП Клищенко О. А. из города Покачи. Производитель сертифицировал в Роскачестве грибы маринованные (белые и лисички), а также ягель и чипсы из ягеля на соответствие требованиям органического производства. Органическая сертификация подтверждает, что продукция произведена максимально экологичным способом и полностью соответствует требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении. Клищенко стала седьмым органическим производителем в ХМАО. В 2022 году в регионе статус «органик» получили пять компаний. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО попал в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов. Округ занял четвертое место среди регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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