Жительница ХМАО сделала бизнес на чипсах из ягеля и маринованных грибов

Жительница Покачей Ольга Клищенко стала первым в России производителем органических чипсов из ягеля и маринованных грибов. Продукция получила официальный статус «органик», сообщили в пресс-службе Роскачества.
«В России появился первый производитель органических маринованных грибов — ИП Клищенко О. А. из города Покачи. Производитель сертифицировал в Роскачестве грибы маринованные (белые и лисички), а также ягель и чипсы из ягеля на соответствие требованиям органического производства. Органическая сертификация подтверждает, что продукция произведена максимально экологичным способом и полностью соответствует требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении.
Клищенко стала седьмым органическим производителем в ХМАО. В 2022 году в регионе статус «органик» получили пять компаний.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО попал в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов. Округ занял четвертое место среди регионов России.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.